Après avoir racheté le cinéma Dawliz de Casablanca et l'avoir transformé en hôtel, le chanteur et homme d'affaires libanais Ramy Ayach vient de racheter des parts dans l'hôtel Dawliz de Rabat.

C'est une annonce légale du 6 avril 2022 qui en fait part. Le célèbre chanteur libanais Ramy Ayach, connu pour être également un homme d'affaires aguerri, vient d'entrer dans le capital d'Ayaliz, qui gère le restaurant libanais de l’hôtel Dawliz de Rabat. Ceci, en acquérant 1.000 parts sociales sur 1999 d'un des actionnaires, à savoir Souheil Benbarka.

Ce qui était anciennement l’un des premiers multiplexes du Maroc avec trois salles de cinéma est détenu à hauteur de 90% par Sanam Holding de Said Laalej.

Les 10% restant sont désormais partagés entre Souhail Benbarka, le cinéaste fondateur des Cinémas Dawliz du Maroc, et Ramy Ayach qui a déjà racheté il y a plus d’une dizaine d’années déjà le Dawliz de Casablanca et l'a transformé en un hôtel surplombant la plage de Aïn Diab.

Les cinémas Dawliz n’existent plus et n’ont à aucun moment été repris dans le but de les rénover et les remettre en activité par d’autres investisseurs. «Pour Souhail Benbarka, l’entreprise n’était plus rentable, c’est beaucoup de dépenses et très peu de rentrées. Il préfère aujourd’hui se concentrer sur ses projets hôteliers à Marrakech où il possède des parts dans l’hôtel Dawliz donné en gérance à un grand groupe français», déclare pour Le360 une source informée ayant requis l'anonymat.