L’Association des barreaux du Maroc (ABAM), réunie en urgence, vendredi 6 janvier 2023, a dénoncé fermement «l’exploitation du concours des avocats pour nuire à la profession ainsi qu’à son image», apprend-on d’un communiqué de l’Association.

Les résultats du concours d’aptitude à la profession d’avocat, qui a eu lieu le 4 décembre dernier, ont suscité beaucoup de réactions. Ce vendredi 6 janvier 2023, l’Association des barreaux du Maroc (ABAM), qui a réuni en urgence les membres de son Conseil, s’est exprimée, à travers un communiqué, au sujet de cette polémique en dénonçant fermement l’exploitation dudit concours pour poursuivre une campagne de «dénigrement systématique» qui porte atteinte à une profession «aussi noble» que celle des avocats.

L’Association a condamné les réactions «injustifiées», suscitées par les résultats du concours d’aptitude à la profession d’avocat, et qui «dépassent les limites du droit légitime de protester pour nuire, insulter et diffamer les personnes admises au concours, leurs familles, ainsi que les institutions chargées de la supervision de l’examen», lit-on dans le communiqué.

Le Conseil national de l’ABAM a rappelé, dans la même lignée d’idée, que l’accès à la profession d’avocat est «réglementé par la loi et soumis au contrôle du ministère de la Justice afin de garantir à tous les candidats retenus, les meilleures conditions de formation et de stage pour apprendre le métier et s’imprégner des principes et valeurs essentiels pour l’exercice de la profession d’avocat».

L’ABAM a par la suite appelé l’ensemble des avocats à faire preuve d’un «esprit de vigilance professionnelle face aux campagnes malveillantes qui visent la profession», et les a exhortés à «se rallier autour de leurs institutions professionnelles».