L’Algérie, une destination à haut risque pour les Marocains

Voyager en Algérie se résume désormais à une aventure qui peut finir dans l’enfer des prisons algériennes pour espionnage ou trafic de drogue. L’affaire est ainsi montée de toutes pièces et le touriste est envoyé en prison après un procès fantoche, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 23 et 24 mars.

«La dernière victime de ces manipulations orchestrées par les services de renseignement algérien, en vue de souiller l’image du Maroc, est une ressortissante marocaine (B.H), installée en France», indiquent les sources du quotidien. «La dame s’est rendue en Algérie sur invitation de ses amis algériens pour se retrouver dans le labyrinthe des services de police avec une accusation d’espionnage sur le dos», précisent les mêmes sources.

Dans une déclaration au quotidien, un membre de la famille de la victime explique que «les services sécuritaires algériens l’ont harcelée dès son arrivée avant de l’accuser d’espionnage pour la seule raison que l’ami algérien qui l’avait invitée critique le pouvoir en place sur les réseaux sociaux».

Par cette manœuvre, poursuit la même source, «les services de police algériens ont fait d’une pierre deux coups. D’un côté, ils continuent de provoquer le Maroc en malmenant ses ressortissants, et d’un autre côté, ils mettent à profit les accusations pour museler les citoyens algériens qui critiquent le pouvoir en place». Et de préciser que «la Marocaine écrouée se trouve aujourd’hui dans des conditions infâmes, complètement coupée du monde et sans aucun contact avec sa famille qui essaie de se rendre en Algérie via la Tunisie en vue de la soutenir».