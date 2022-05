© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

Le développement de l'enseignement supérieur, dans le cadre de l'opérationnalisation du chantier de la régionalisation avancée, a été au centre des discussions des participants à la première édition du Congrès scientifique régional de Laâyoune, qui a eu lieu cette semaine. Ce qu'il s'est dit.

Plusieurs professeurs et experts ont pris part au Congrès scientifique régional de Laâyoune, organisé par l’Ecole supérieure de technologie (EST) de Laâyoune et la Faculté polydisciplinaire d’Es-Semara. Un évènement qui a eu lieu tout au long de la journée du mercredi 25 mai dernier, afin de contribuer au débat sur des questions liées au rôle de la régionalisation avancée dans le développement territorial.

Interrogé par Le360, le directeur de l’EST de Laâyoune, Hamid Rguibi Idrissi, a indiqué que cette rencontre a rassemblé des acteurs territoriaux, des représentants de la société civile, des opérateurs socio-économiques et des académiciens, afin de discuter du lien étroit entre la régionalisation avancée et l’enseignement supérieur et afin de formuler des recommandations pour explorer l’avenir de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Abderrahim Manar Slimi, président du Centre atlantique des études stratégiques, a fait savoir que ce Congrès scientifique a pour objectif de mettre en avant l’importance de la dimension territoriale en matière de création de richesse et d’emplois aux jeunes, en plus de l’absorption des transformations et des changements.

Taoufik Berdiji, président de la Commission régionale des droits de l'Homme de Laâyoune-Sakia El Hamra, a déclaré que toute stratégie de développement doit se baser sur une approche de droits de l’Homme. Quant à Abderrahim Haidara, professeur de droit à l’université Cadi Ayyad, il a indiqué avoir abordé, lors de son intervention, le cadre institutionnel et régional de la régionalisation avancée.

La première édition de ce congrès, qui s’inscrit dans le cadre de l’interaction sociétale, institutionnelle et académique avec le chantier de la régionalisation avancée, a été marquée par la tenue de trois séances scientifiques axées sur «la régionalisation avancée dans le cadre du nouveau modèle de développement», «la centralité de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique dans la perspective du chantier de la régionalisation avancée» et «la régionalisation avancée dans les provinces du Sud: les rôles et les perspectives».