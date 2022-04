Abdeouafi Laftit, ministre de l'Intérieur (à gauche) et Rachid Abdi, président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid Abdi, élu du PAM (majorité).

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a récemment tenu une réunion avec les différents départements de son ministère et les représentants des collectivités territoriales. Une rencontre axée sur les moyens d’accélérer le processus de la régionalisation avancée.

En plus des walis des douze régions du Maroc, la rencontre qui s’est tenue cette semaine au siège du ministère de l’Intérieur à Rabat, a également regroupé l’Association marocaine des présidents des Conseils régionaux que préside M’Barka Bouaida (présidente de la région de Guelmim-Oued Noun), ainsi que des responsables des divers services. Il s’agit de la deuxième réunion du genre que préside le ministre de l’Intérieur, avec les présidents des conseils régionaux, depuis les élections du 8 septembre 2021.

Sur l’importance de cette réunion, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid Abdi, élu du PAM (majorité) a affirmé que la rencontre avec Abdelouafi Laftit a eu lieu dans le cadre des concertations périodiques et a abordé «les moyens efficients d’appliquer le grand chantier de la régionalisation et de la décentralisation administrative tel qu’initié par le roi Mohammed VI».

Selon Rachid Abdi, «la région est aujourd’hui doté d’un ensemble d’attributions fortes et de responsabilités en matière de développement, et de création d’emplois et de la richesse». Les douze régions agissent actuellement avec les divers secteurs gouvernementaux sous le parapluie du projet du nouveau modèle de développement, selon lui.

Il reste, cependant, a noté le président de la région du grand Rabat, que les régions ont besoin d’une administration forte, animée par des ressources humaines et des compétences de haut niveau, pour pouvoir accompagner cet effort de régionalisation.

Au sujet de sa région, le président Rachid Abdi a annoncé le prochain démarrage du Fond d’investissement région doté de 1,2 milliard de dirhams. «Nous allons attirer des investisseurs et créer des zones industrielles notamment à Bouknadel, à 10 km au nord de Salé, sur la route de Kénitra, pour promouvoir une industrie basée sur les richesses et les spécificités de notre grande région», a expliqué Rachid Abdi, en évoquant le développement de l’industrie agro-alimentaire locale. «Il ne faut pas oublier que la production agricole dans la région de Rabat est très importante par rapport à la production nationale», a-t-il souligné.

Le Conseil régional du grand Rabat compte aussi réaliser, lors des prochains mois, des projets d’infrastructures structurants, notamment routiers.