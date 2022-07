© Copyright : DR

Kiosque360. Le programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Rabat, qui devait être achevé au mois de décembre 2021, accuse un important retard. Ce qui donne une mauvaise image de la ville, font remarquer les sources du quotidien Al Akhbar, dont est tirée cette revue de presse.

Les projets inscrits dans le programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat demeurent toujours inachevés, notamment ceux relatifs au marché central de la ville. S’agit-il d’une défaillance de planification, d'une communication inadéquate ou d'une réduction des ressources? Telles sont les questions que soulève le quotidien Al Akhbar qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 26 juillet.

«Les travaux devaient être entièrement concrétisés en décembre de l’année précédente mais, jusqu’à ce jour, le projet demeure inachevé», font remarquer les sources du quotidien. Cette situation, qui provoque des désagréments pour les habitants et les visiteurs de la ville, avait fait l’objet de remarques par le wali de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, ce qui a poussé l’arrondissement communal de Hassan, présidé par Driss Razi du Rassemblement national des indépendants (RNI), à programmer le point à l’ordre du jour d’une session ordinaire de la commune, en invitant l’agence urbaine de la ville, maître d’ouvrage du projet, à donner des explications à propos de l’état d’avancement des travaux, indiquent encore les sources du quotidien.

Le retard accusé a provoqué la fermeture du marché central pendant trois ans, avec l’installation provisoire des commerçants sur une place en face du site. Mais, fait savoir le quotidien, dernièrement, il a été procédé au lancement des travaux de carrelage de ladite place et de l’asphaltage de la chaussée de l'avenue Lagza et des ruelles avoisinantes. Ce qui a provoqué la démolition du souk provisoire.

Mais l’ouverture du marché central demeure entachée d’irrégularités relatives aux autorisations d’exploitation des locaux commerciaux du site qui appartient aux domaines de l’Etat. Des lettres ont ainsi été adressées au président de l’arrondissement et à la présidente de la mairie de Rabat, rappelle le quotidien. Et d’ajouter que le retard accusé dans la réalisation des travaux dans les parages du marché central souille l’image de la capitale et provoque des désagréments aux nombreux visiteurs en cette période de vacances.

Les projets concernant la réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat s’inscrivent dans le cadre du programme de réhabilitation et de valorisation des anciennes médinas à travers le pays, afin qu'elles retrouvent leur charme, leur authenticité, leur rayonnement culturel et touristique, et leur compétitivité économique.