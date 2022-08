© Copyright : Said Kadry / Le360

Oubliée durant des années, la plage de Zrara3, située à proximité de Ksar Sghir, est prise d’assaut cet été par des centaines d’estivants. Une plage sauvage, calme et propre. Elle a tout pour plaire malgré le chemin difficile qu'il faut emprunter avant d'y accéder.

Au Nord de Tanger, se trouve la plage de Zrara3. Nichée au cœur d’une falaise, cette plage, presque sauvage, attire de plus en plus d’estivants. Certains la découvrent pour la première fois, d’autres sont des habitués et en parlent autour d’eux pour partager l'adresse tellement ce lieu offre une vue imprenable sur des trésors naturels.

«C’est l’une des plus belles plages de Tanger. C’est propre, la vue est imprenable. Du pur bonheur pour les yeux et pour l’esprit», confie un des estivants rencontrés par Le360.

La route sinueuse et escarpée que les visiteurs doivent emprunter à pied n’est pas un obstacle. Ceux qui choisissent cette plage savent qu’à la fin du chemin difficile, une belle récompense les attend: la beauté des lieux, la richesse du paysage. «C’est une plage très propre, l’ambiance est calme et familiale», témoigne un autre estivant pour Le360.

Ici, pas l’ombre de ces groupes de jeunes qui jouent au football sur le rivage, car l’eau se rapproche des rochers et la superficie de sable plein est très réduite. Ce qui ajoute du calme et de la sérénité au lieu.