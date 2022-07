© Copyright : El Yazid Bidar / Le360 (capture image vidéo)

La plage de Sidi Ifni est l'endroit idéal pour tous ceux qui recherchent calme et fraîcheur. Les amateurs de baignade, de pêche à la ligne, de planche à voile, de parapente et de quad sont bien servis.

La plage de Sidi Ifni est très appréciée de tous les estivants qui aiment le calme et la fraîcheur. A 180 km d’Agadir et à 50 km de Guelmim, les potentialités naturelles et touristiques de ce site combinent mer et montagne, dans un climat tempéré.

Les amateurs de baignade, de pêche, de planche à voile, de parapente et de quad sont bien servis: «j’habite à Mhamid El Ghizlane, je suis venu à Sidi Ifni car le temps y est frais et agréable. Chaque année, j'ai l'habitude de faire le déplacement ici en famille, pour que nous nous rafraîchissions, puisque dans notre région désertique, la température a atteint 49°C», déclare M’barek, un touriste rencontré là.

«Cette ville est belle et dispose d’énormes potentialités. Cet endroit mérite d’être valorisé davantage, malheureusement les infrastructures sont vraiment rudimentaires. J’espère que les responsables vont intervenir pour développer le site», espère Mohammed, rencontré par Le360.