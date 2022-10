© Copyright : Flanker

Kiosque360. La mairie d’Agadir vient de prendre la décision d’interdire progressivement la circulation des charrettes à traction animale dans les zones urbaines de la ville. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les charrettes à traction animale quitteront progressivement les zones urbaines de la ville d’Agadir. La décision vient d’être prise par le conseil de la commune urbaine de la ville, lors de sa session ordinaire du mois d’octobre. Pour sa mise en application, il a été décidé de lancer tout d’abord une campagne de sensibilisation au profit des propriétaires des charrettes à traction animale, de les recenser et de mettre ensuite en place des solutions alternatives, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 20 octobre.

«Cette campagne de sensibilisation, pilotée par le vice-président de la mairie chargé des affaires économiques, a été lancée mercredi en présence des autorités locales, des services de police, des éléments des forces auxiliaires, des représentants du bureau d’hygiène communal et des services de la propreté de la commune», indiquent les sources du quotidien.

Dans un premier temps, fait savoir le quotidien, l’interdiction touchera certains quartiers de la ville avant que l’opération ne se généralise à toutes les zones urbaines de la capitale du Souss. Le lancement de cette campagne de sensibilisation a été marqué par des visites aux lieux et dépôts de ces charrettes à traction animale dans les environs de la ville, pour une campagne de sensibilisation dans le cadre d’un dialogue ouvert entre les deux parties.

Ces charrettes, qui sillonnent les différentes zones de la ville, sont exploitées par des chiffonniers et des trieurs de déchets, à leurs risques et périls, qui récupèrent des denrées et matériaux recyclables ou réutilisables pour les revendre. Autant dire qu’il s’agit de toute une activité informelle qui permet à plusieurs familles de vivre. De plus, ces charrettes servent de moyens de transport pour certaines personnes. C’est pourquoi la mairie d’Agadir a opté pour une campagne de sensibilisation avant de passer à la généralisation de l’interdiction dans le cadre du programme de l’aménagement de la ville touristique.