La Grande mosquée almohade et la médersa mérinide, les deux trésors cachés de la ville de Salé

Une équipe de Le360 s’est rendue sur deux sites emblématiques de Salé, qui relatent la glorieuse histoire de la ville. Dotée de huit portes, la Grande mosquée de Salé fut l’une des plateformes de la résistance et de la lutte contre les forces coloniales à partir du début du 20e siècle. Cet édifice religieux, connu sous le nom de Grande Mosquée almohade, compte une superficie d’environ 5.000 mètres carrés. Elle est considérée comme l’une des plus grandes du Maroc après les mosquées Hassan II de Casablanca et Al Quaraouiyne de Fès.

Autre monument historique majeur à Salé, la médersa construite sous la dynastie des Mérinides. Elle avait pour mission de propager, outre l’enseignement du coran, la culture, l’éducation. Elle hébergeait les étudiants. Elle a été érigée au 14e siècle, sous le règne du sultan mérinide Abu al-Hasan ben Uthman, dans le quartier de Talâa près de la Grande mosquée de Salé.