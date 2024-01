«La fin du débrayage ou la reprise des ponctions sur salaire»: Chakib Benmoussa intransigeant avec les enseignants grévistes

La rencontre du mardi 2 janvier à Rabat, qui a réuni Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, et les quatre syndicats les plus représentatifs de l’Éducation nationale (affiliés à l’UMT, la CDT, l’UGTM et la FDT) et la Fédération nationale de l’enseignement, qui regroupe une partie des coordinations, a relevé avec satisfaction la reprise des cours dans une majorité d’établissements scolaires, tout en déplorant qu’une partie des enseignants continuent le mouvement de débrayage «sans aucune raison valable».

Contactée par Le360, une source autorisée indique que le ministre s’est montré intransigeant avec les grévistes, pour lesquels des retenues sur salaire seront systématiquement appliquées, conformément à la loi. «Des ponctions seront opérées sur le salaire des grévistes avec la ferme volonté de faire respecter la loi», a prévenu le ministre lors de cette réunion, a-t-on indiqué. Cette source a chiffré à 70% le taux des enseignants qui ont regagné jusqu’ici les classes.

La poursuite des grèves, également dénoncée par les parents d’élèves, perturbe le système scolaire alors que la quasi-totalité des revendications des enseignants «a été satisfaite» dans le cadre de l’accord du 26 décembre. 2023. «Les réunions avec les syndicats se poursuivront cette semaine afin d’établir les dispositions du nouveau statut unifié, qui sera soumis prochainement au gouvernement sous la forme d’un projet de décret», a souligné cette source.

Rappelons que le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, le mardi 2 janvier, l’élaboration d’un plan national intégré pour la gestion du temps scolaire et l’organisation pédagogique de l’apprentissage des élèves de tous les cycles d’enseignement.

Dans un communiqué, le ministère précise que ce plan porte notamment sur la prolongation d’une semaine de l’année scolaire pour les trois cycles, tout en offrant aux élèves des niveaux certifiants le temps scolaire nécessaire à l’achèvement des programmes des matières dans des conditions pédagogiques et didactiques appropriées.