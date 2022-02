Le ministère de l’Economie et des Finances, la BEI et l’Union européenne ont signé, mardi 15 février 2022, deux conventions pour le financement de 150 écoles communautaires au Maroc.

© Copyright : MEF

La BEI, l’Union européenne et le ministère de l’Economie et des Finances, ont procédé ce mardi 15 février 2022 à la signature de deux conventions pour le financement d’un programme d’investissement pour la construction de 150 écoles communautaires et de leurs infrastructures auxiliaires dans différentes zones rurales du Royaume.

Dans le cadre de ce programme, la Banque européenne d’investissement (BEI) mobilisera un prêt de 102,5 millions d’euros (plus d’un milliard de dirhams), qui servira à financer la construction et l’équipement de 150 écoles communautaires au sein de plusieurs académies régionales de l'éducation et de la formation du Royaume.

L’opération bénéficiera également d’une enveloppe budgétaire de 23,30 millions d’euros (245 millions de dirhams) financée par l’Union européenne, qui englobe un don d’investissement de 14 millions d’euros et une assistance technique de 9,3 millions d’euros pour accompagner la mise en œuvre du projet. S’ajoute à cette enveloppe, une contribution du budget général de l’Etat d’un montant d’environ 100 millions d’euros pour compléter le plan de financement du programme.

«Ces contributions financières de la BEI et de l’Union européenne s’inscrivent dans le droit fil de la réforme du secteur de l’éducation 2015-2030 du Royaume du Maroc, qui s'est fixée comme objectifs le renforcement de l'équité dans l'accès à l'éducation sur tout le territoire, en mettant l'accent sur l’inclusion des filles et l’égalité des chances pour réaliser une véritable renaissance éducative», indique le ministère de l’Economie dans un communiqué.

L'objectif du programme est ainsi d'augmenter les taux de scolarisation au Maroc, développer une éducation de qualité et accueillir les élèves dans des conditions adaptées. Le programme, qui repose sur le modèle innovant d’écoles communautaires mis en place par le Maroc, est destiné à mieux répondre aux attentes des populations rurales (élèves, enseignants et parents) en adéquation avec les besoins des territoires et les conditions socio-économiques locales.

Dans cette perspective, le programme mettra l’accent sur l'égalité d'accès à l'éducation en zones rurales pour contribuer à l'inclusion sociale, l'égalité des sexes et à la réduction des déséquilibres territoriaux. A terme, il s’agit de contribuer à l’évolution et l’épanouissement de la jeunesse marocaine ainsi qu’à leur intégration socio-économique, précise la tutelle.

Cette opération vient compléter les projets d'éducation soutenus actuellement par l'UE au Maroc, notamment le Programme intégré d'appui à la formation et à l'éducation au Maroc (PIAFE). Ce programme de scolarisation rurale prévoit des investissements dans des infrastructures et des équipements scolaires modernes, avec la mise en place d’actions ayant comme finalité l'efficience énergétique dans les écoles et la fourniture de matériel pédagogique innovant.

Des interventions qualitatives sont aussi prévues pour la formation des enseignants et des directeurs des écoles communautaires afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage et la gestion de ces d’établissements.