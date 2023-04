Khémisset: des policiers utilisent leurs armes de service pour arrêter un individu dangereux

Selon une source sécuritaire, la police est intervenue pour interpeller le suspect âgé de 45 ans qui, sous l’emprise de la drogue et en flagrant délit d’entrave à la circulation et de violence au quartier Taddart à Khémisset, a refusé d’obtempérer et opposé une résistance farouche aux éléments de police à l’aide d’un grand couteau et de deux chiens dangereux.

Les agents de police ont été ainsi contraints d’utiliser leurs armes de service et de tirer des balles de sommation avant de toucher le mis en cause et neutraliser les chiens.

Le recours obligé à l’arme de service a permis d’éviter le danger émanant du suspect et l’exposition des citoyens au danger, y compris les agents de police ayant participé à cette intervention, a ajouté la source sécuritaire.

L’individu a été placé sous surveillance médicale dans l’hôpital où il a été transféré pour recevoir les soins nécessaires, alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les motifs de ces actes criminels.