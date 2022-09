Kénitra: le kidnappeur présumé de la petite Fatima-Zahra interpellé sur une embarcation de pêche au large de Mehdia

Les recherches et investigations menées par le service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra, appuyés par les expertises techniques et les opérations d’identification visuelle, ont permis de déterminer l'identité de l'individu présumé impliqué dans l'enlèvement d’une mineure de 5 ans, qui a été retrouvée saine et sauve vendredi matin.