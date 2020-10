© Copyright : DR

Au cours de sa présentation du budget sectoriel du ministère de la Justice, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a dévoilé les tous derniers chiffres des effectifs relevant de son département.

Dans sa présentation du budget sectoriel de son département, dans le cadre du Projet de loi de finances 2021, le ministre de la Justice a consacré tout un chapitre aux ressources humaines de cette importante administration.

Les statistiques contenues dans ce document soumis aux parlementaires nous renseignent sur les effectifs du ministère, mais aussi sur ceux des différentes professions judiciaires exerçant dans le Royaume. On apprend ainsi que le Maroc, compte, à fin septembre, 4.289 juges, dont 1.058 femmes.

28% de ces magistrats sont de troisième grade, le plus bas, et plus de 42% d’entre eux sont de «grade exceptionnel», le plus élevé. A noter que trois magistrats seulement sont hors grade.

Concernant les ressources humaines propres du ministère de la Justice, le nombre de fonctionnaires dans ce département s’élève, toujours à fin septembre, à 14.100 individus, dont près de la moitié sont des femmes, ce qui en fait le quatrième département ministériel en termes d’effectif (plus de 3% du total), derrière l’Education nationale (46%), l’Intérieur (25%), et la Santé (9,5%). Pour 2021, le projet de loi de finances a programmé la création de 146 postes budgétaires pour le département de la Justice.

Le département de Mohamed Ben Abdelakder est par ailleurs le ministère de tutelle de différentes professions judiciaires, comme les avocats, les commissaires judiciaires, ou encore les adouls, les experts, et les notaires.

Le document nous apprend ainsi que le Maroc compte à ce jour 13.150 avocats, 1.624 commissaires judiciaires, 3.389 experts judiciaires, 1.893 notaires. Quant au nombre de adouls, il est de 3.455.

A ce propos, le ministre a souligné que l’un des événements marquants de l’année judiciaire 2020 fut la première promotion de femmes adouls, composée de 277 lauréates, qui ont prêté serment en juin dernier. Selon le ministre, plusieurs d’entre elles ont déjà commencé à exercer leurs fonctions au sein de leurs tribunaux d’affectation. Rappelons que c’est sur hautes instructions du roi Mohammed VI que la profession des adouls, jusqu'ici réservée aux hommes, inclut désormais aussi des femmes.