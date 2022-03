© Copyright : DR

Le juge d'instruction près la cour d'appel de Casablanca a ordonné hier, lundi, le placement en détention de M. H., qui occupe la fonction de directeur général délégué au sein de BOA, en lien avec l’affaire du parlementaire Babour Sghir, visé par une plainte du groupe bancaire pour «escroquerie, falsification de documents bancaires, et corruption».

Coup de tonnerre dans le milieu bancaire. Selon des sources judiciaires, un haut cadre de Bank of Africa a été écroué, hier lundi 28 mars 2022, à la prison de Oukacha, sur ordre du Juge d’instruction, dans le cadre de l’enquête menée par la BNPJ sous la supervision du parquet, dans l’affaire Babour Sghir, du nom de ce député de l’UC qui défraye la chronique depuis le début de l’année, car visé par plusieurs plaintes pour escroquerie, dont une de Bank Of Africa.

La Banque l’accuse de lui avoir extorqué près de 300 millions de dirhams en emprunts et en facilités de caisse via une société de distribution de carburant, avec la complicité de certains employés de la banque. Les responsables de la banque découvriront, par la suite, que le prévenu leur avait fourni une hypothèque tout aussi falsifiée.

Dans cette affaire, Babour Sghir est poursuivi pour «escroquerie», «falsification de documents bancaires et leur utilisation», «dissipation délibérée d'objets saisis», «obtention illégale d'une attestation délivrée par des administrations publiques en donnant et en utilisant des données et informations erronées» et «corruption».

L’enquête menée par la BNPJ et les auditions du parlementaire ont conduit à l’arrestation de M. E. et son placement en détention provisoire, et de trois autres personnes présumées complices, à savoir deux employés de la banque et un notaire de Settat. Ils sont accusés d’avoir facilité le processus de fraude de l'institution bancaire.

Début mars, le parlementaire a déjà été condamné à 5 ans de prison dans une autre affaire d’escroquerie suite à la plainte d’un particulier. En effet, Babour Sghir avait été arrêté au début du mois de janvier 2022 après plusieurs plaintes déposées par l’Agence du bassin hydraulique d’Oum Er-Rbia ou encore le tribunal de commerce de Casablanca. Le montant des sommes escroquées s’élève à 600 millions de dirhams, sachant que d’autres victimes ont préféré négocier à l'amiable avec le suspect, dans l’espoir de récupérer leur argent.

Dans le large spectre de ses victimes, on retrouve aussi des industriels, des fournisseurs, des entreprises privées...