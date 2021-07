© Copyright : DR

Le nombre de personnes décédées à Oujda après avoir consommé de l'alcool à brûler, qu'elles auraient acquis auprès d’un “guerrab”, ne cesse d’augmenter.

Seize personnes, dont une femme, ont trouvé la mort à Oujda, des suites d'une intoxication après avoir ingurgité des produits alcoolisés périmés, achetés chez un "guerrab", selon des sources sécuritaires consultées par Le360.

Les services de police à Oujda avaient ouvert, samedi 10 juillet 2021, une enquête à la suite de la mort de six consommateurs de boissons alcooliques et l’intoxication de deux autres après avoir consommé de l’alcool à brûler qu’ils auraient acquis auprès du suspect (le guerrab) dans un quartier à Oujda.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les enquêtes et les investigations menées par la police judiciaire ont permis d’identifier le suspect, âgé de 31 ans, impliqué dans cette affaire et de l’appréhender, peu de temps après l’enregistrement des cas d’intoxication et de décès auprès des consommateurs.