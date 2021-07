© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs personnes sont décédées des suites d'une intoxication après avoir consommé de l’alcool frelaté acheté chez un «guerrab». Quatre autres personnes sont en soins intensifs. Le vendeur, un multirécidiviste de 31 ans, a été arrêté.

Dix personnes au total sont mortes après avoir consommé de l’alcool frelaté à Oujda. C’est le dernier bilan, publié dimanche, de cette affaire d’intoxication collective qui a bouleversé la capitale de l’Oriental, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du lundi 12 juillet. Selon le quotidien, la plupart des victimes habitaient le quartier «Le prince» et auraient consommé une boisson contenant une forte dose d’alcool.

Selon le quotidien Assabah qui aborde, lui aussi, le sujet dans son édition du même jour, les victimes sont au nombre de 17, dont une femme. Dix d’entre elles, dont la femme, sont déjà mortes et le bilan risque de s’alourdir davantage. En effet, quatre autres personnes ayant consommé la même boisson sont actuellement en soins intensifs. D’après des sources bien informées citées par le quotidien, il s’agirait en réalité d’alcool à brûler frelaté vendu pour une boisson alcoolisée ordinaire par un «guerrab» (vendeur non autorisé) de la ville.

La personne en question, rapporte Al Massae, un multirécidiviste connu dans des affaires de vol et de vente des boissons alcoolisées sans autorisation, a été interpellée par la police. Le mis en cause est actuellement poursuivi, d’après la police, pour son implication présumée dans une affaire de vente de matières nuisibles à la santé publique ayant causé la mort de leurs consommateurs.

Selon le quotidien, qui cite des sources policières, les services de police d'Oujda avaient ouvert une enquête suite au décès de six consommateurs de boissons alcoolisées et l'intoxication de deux autres, qui avaient consommé de l'alcool à brûler acquis auprès du suspect, dans un quartier de la ville. D’après les premiers éléments de l’enquête et les investigations menées par les services de la police judiciaire, ces derniers ont pu identifier le suspect, âgé de 31 ans, et l'appréhender, peu de temps après l'enregistrement des cas d'intoxication et de décès auprès des consommateurs.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants, ainsi que les ramifications de cette affaire. L’enquête menée sous la supervision du ministère public a également pour objectif d’établir la relation entre les décès enregistrés et les boissons alcoolisées consommées. De même, conclut Al Massae, les recherches et les investigations se poursuivent en vue d'interpeller les complices présumés impliqués dans ces actes criminels.