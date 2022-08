Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, s’exprimant au cours du point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, le 25 août 2022 à Rabat.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, vient de révéler, lors du point de presse du Conseil du gouvernement, ce jeudi 25 août 2022, des solutions concrètes pour la réintégration universitaire des étudiants marocains en médecine, en médecine dentaire et en pharmacie, de retour d'Ukraine.

Ça y est, on connaît finalement les solutions de réintégration universitaires proposées aux étudiants marocains en médecine, en médecine dentaire et en pharmacie de retour d’Ukraine. Répondant à une question posée lors du point de presse du Conseil de gouvernement, tenu ce jeudi 25 août 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, a indiqué que ces étudiants seront intégrés dans les universités privées marocaines sur concours.

C’est ainsi que treize concours seront organisés pour les étudiants (en fonction de leur filière et de leur niveau universitaire), le 24 septembre prochain. Ces épreuves auront ainsi lieu le même jour, simultanément à l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé de Casablanca (pour la médecine), à Cheikh Khalifa à Rabat (pour la pharmacie) et à l’université internationale de Rabat (UIR, pour la médecine dentaire).

Les résultats seront annoncés le même jour. Quant aux inscriptions, elles auront lieu du 27 au 30 septembre, souligne le ministre. Ces épreuves tiendront compte du programme d’études au Maroc, ajoute Abdellatif Miraoui.

Il signale également qu’un dispositif d’accompagnement sera mis en place pour aider les personnes qui vont réussir le concours pour mieux maîtriser la terminologie scientifique en français. Un processus qui peut s’étaler sur 6 à 12 mois.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué avoir demandé aux universités privées d’étudier les revenus des parents et de faire preuve de souplesse.

S’agissant des étudiants en cours de spécialisation, Abdellatif Miraoui a indiqué que les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Santé ont validé une solution. Il s’agit de l’organisation de stages, de 6 mois renouvelables au besoin avec validation, lesquels seront supervisés par les facultés de médecine et les structures hospitalières nationales publiques.

Il a aussi précisé que la tutelle est en contact avec l’ambassade d’Ukraine pour faire valider les solutions trouvées. Une plateforme sera créée prochainement pour que ces étudiants puissent effectuer leurs demandes, a-t-il également signalé.

Concernant les autres spécialités, outre la médecine, la médecine dentaire et la pharmacie, le ministre a annoncé qu’une rencontre sera tenue d’ici la fin du mois de septembre avec les différents départements pour qu’une solution quant à la réintégration universitaire des autres étudiants soit trouvée.