© Copyright : PxHere

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale réagit aux informations concernant la rupture de stock de l’insuline au niveau des établissements sanitaires publics. Joint par Le360, le département que dirige Khalid Aït Taleb a réfuté, ce lundi 24 octobre 2022, toute possibilité de rupture de stock de ce traitement.

Aucune rupture de stock de l’insuline ne peut survenir, tant que les délégations provinciales dans les différentes régions du Royaume s’entraident pour couvrir tout éventuel manque ou toute pénurie, à travers le transfert des quantités suffisantes aux établissements qui en manquent, fait savoir, pour Le360, le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Le ministère a aussi affirmé qu’il accorde la plus haute importance à l’approvisionnement de cette substance vitale au niveau des différents établissements sanitaires du Royaume.

Le ministère rappelle, par ailleurs, qu’il s’est procuré, au titre de l’année 2022, 6 millions d’unités d’insuline. A cet effet, le ministère de tutelle a mobilisé, dans le cadre d’une convention-cadre, une enveloppe globale de plus de 122 millions de dirhams pour l’achat de ce traitement.

En outre, le ministère a veillé à approvisionner l’ensemble des unités de santé et des établissements de soins en quantité suffisantes des différents types d’insuline.

Il s’agit de l’insuline à action intermédiaire, la plus utilisée au Maroc, soit par 66% des patients diabétiques suivis au niveau des établissements publics, de l’insuline à action rapide, utilisée par 24% des patients, et de l’insuline à action prolongée, utilisé par 10% des patients et fournie aux établissements de santé suivant leur besoin.