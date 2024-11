Inondations à Valence: plus de 40 Marocains sont portés disparus

A Valence, en Espagne, le recensement des victimes des récentes inondations se poursuit, plusieurs jours après la catastrophe.. AFP or licensors

A Valence, en Espagne, le recensement des victimes des récentes inondations se poursuit, plusieurs jours après la catastrophe. Et il faut dire que chaque jour qui passe, le bilan de la tragédie s’alourdit avec la découverte de nouveaux corps et la comptabilisation de nouveaux disparus. Les dernières informations révélées par le gouvernement espagnol font état d’au moins 215 décès, et il ne s’agit là que des victimes dont les corps ont été retrouvés.

Cette tragédie, écrit Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 4 novembre, n’a pas épargné la communauté marocaine. Fortement présente dans la région de Valence, elle compte aussi des victimes dans ses rangs. À l’heure actuelle, ajoute le journal, des dizaines de familles marocaines retiennent leur souffle, dans l’attente de nouvelles de leurs proches disparus.

Concernant les décès recensés jusqu’à présent, le consul du Royaume à Valence a déjà fait savoir qu’au moins deux personnes sont mortes, leurs corps ayant été retrouvés. Il s’agit de deux quadragénaires qui travaillaient dans des champs agricoles de la région. En ce qui concerne les disparus, Al Ahdath Al Maghribia rapporte le dernier bilan du consulat marocain, qui fait état de 44 disparus annoncés. Avec une mobilisation aux côtés des membres de la cellule de crise mise en place à Valence, le consulat affirme coordonner avec les équipes de secours afin de tenter de les retrouver.

En attendant, le journal rappelle que les équipes du consulat ont déjà retrouvé deux Marocains parmi les disparus initiaux. Le premier a été retrouvé coincé dans sa maison après avoir été encerclé par les flots. Il aurait été retrouvé dans un état grave, nécessitant sa prise en charge par les services de soins. Le second est un chauffeur de camion qui traversait la région au moment des inondations. Secouru, il se trouve actuellement dans un état stable et n’est plus en danger.

Si certaines sources affirment au journal que le nombre de Marocains secourus à Valence pourrait augmenter dans les prochains jours, elles craignent néanmoins que tous les disparus n’aient pas encore été recensés, ce qui pourrait entraîner une hausse significative de leur nombre dans les jours à venir.

Et bien que plusieurs jours se soient déjà écoulés depuis la tragédie, les mêmes sources précisent que les autorités marocaines ne considèrent en aucun cas les disparus comme des personnes décédées, citant à l’appui les récentes découvertes effectuées par les secouristes et les volontaires, qui ont réussi à sauver un grand nombre de personnes restées coincées depuis les inondations. Le dégagement de plusieurs routes bloquées par des véhicules entassés pourrait d’ailleurs être d’une grande aide pour les secouristes afin d’atteindre les disparus.