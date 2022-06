Infrastructures: à Salé, deux nouvelles (et importantes) trémies

Les deux nouvelles trémies de Salé mobilisent, dit-on, une enveloppe budgétaire de près de 100 millions de dirhams.

A Salé, une première trémie, non loin de l'oued Bouregreg, a d'ores et déjà été inaugurée. Le chantier de la seconde, la plus grande de la cité, sera bientôt lancé. Elle mènera les usagers de la base aérienne sur la route de Kénitra, jusqu’au rond-point de l’aéroport international de Rabat-Salé. Les images.

Ces deux infrastructures, qui mobilisent d’importantes enveloppes budgétaires (on évoque un montant de 100 millions de dirhams pour les deux trémies), sont construites par la commune de Salé, ainsi que la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra. Si la première trémie est déjà en service, sur la route allant dans le sens de Salé au grand parc Hassan II de Rabat, la seconde trémie, située près de l'aéroport, sera opérationnelle dans quelques semaines. Un ambitieux projet: à Salé, Mehdi Bensaïd lance la création de 150 nouvelles salles de cinéma au Maroc Cet ouvrage doit permettre d’un côté, de rendre plus fluide la circulation routière dans cette importante artère de Salé, à la sortie de Fès et de Meknès, et d’un autre côté élargir cette voie, au-delà de l’aéroport, jusqu’à la commune rural d’El Arjat, à 20 km au nord-est de Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid