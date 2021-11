© Copyright : DR

Après la suspension des vols avec la France, les autorités marocaines ont décidé d’étendre cette mesure aux liaisons maritimes entre les deux pays, a appris Le360 d'une source sûre.

Le Maroc a décidé de suspendre les liaisons maritimes avec la France, dans les deux sens. Cette mesure prend effet dès dimanche 28 novembre à 23h59.

La décision vient d’être actée en fin d’après-midi de ce vendredi 26 novembre, à travers une note de la direction de la marine marchande, relevant du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. Elle ne tardera pas à être notifiée aux différents ports et aux compagnies de transport maritime, en particulier celles assurant les lignes reliant Tanger Med et Nador aux ports de Sète et de Marseille.

La décision de suspendre les vols et les liaisons maritimes entre le Maroc et la France est motivée par des raisons sanitaires. La France, qui fait face à la cinquième vague de Covid-19, a annoncé, jeudi 25 novembre 2021, un durcissement des contraintes et s’apprête à ouvrir le rappel de vaccination, le plus souvent la troisième dose, à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection.





Le nombre de nouvelles contaminations en France a presque quintuplé en l'espace d'un mois, passant de 6.603 cas le 26 octobre 2021 à 33.464 le 25 novembre 2021.