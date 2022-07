© Copyright : Fadel Senna / AFP

Pour venir en aide aux habitants touchés par les feux de forêt dans la province de Larache, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a lancé un appel à solidarité auprès de ses membres.

Suite aux incendies ravageurs qu'a connu Larache et ses environs, la CGEM vient de lancer, auprès de ses membres, un appel à soutien aux habitants de cette région, dans un élan de responsabilité citoyenne et de solidarité, apprend Le360 de source patronale.

La Confédération a identifié plusieurs besoins urgents, notamment des produits de première nécessité, de la tuyauterie, des tôles de zinc, des planches de bois et de la visserie pour la construction d'étables, des citernes pour le stockage d'eau, des meubles et matériel domestique et de la nourriture de bétail.

L’acheminement des contributions des membres sera centralisé au niveau du bureau régional de la CGEM de Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour être par la suite distribués aux habitants des régions endommagées.

Ces deux dernières semaines, plusieurs feux de forêt se sont déclenchés dans la province de Larache, faisant d’importants dégâts matériaux, notamment dans les forêts de Beni Ysef Al-Srif, située au niveau des communes de Souk El Qoula et Boujedian, ainsi que dans les forêts de Sahel El Menzla, dans la commune de Sahel, et de Lambika dans la ville de Larache. Plusieurs familles ont été évacuées, depuis, à titre préventif.