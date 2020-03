© Copyright : DR

Un incendie s'est déclaré samedi dans un magasin contenant, entre autres, des pneus usagés et quelques pièces de rechange hors d'usage d'une caserne au niveau d'Agadir, apprend-on dimanche de source militaire.

L'incendie, qui n'a pas causé de dégâts humains, s'est déclenché vers 13h30 et a été maîtrisé et circonscrit vers 15h, grâce notamment à l'intervention des services de lutte contre les incendies de la caserne et des sapeurs pompiers de la protection civile, précise-t-on de même source.

Tous les moyens nécessaires de la caserne ont été mobilisés pour éteindre les flammes. Les épaisses fumées noires dégagées provenaient de l'incendie des pneus usagés et de quelques ferrailles, ajoute la même source. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.