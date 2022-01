© Copyright : khalil Essalak / Le360

Un incendie s'est déclaré à la polyclinique Atlas, située dans le quartier Gauthier de Casablanca, au matin du lundi 31 janvier 2022. Plus de peur que de mal.

Des sources de l'administration de la polyclinique Atlas ont indiqué qu'un incendie s'était déclaré ce lundi 31 janvier à 10h30. Aucune victime n’a été déplorée et les dégâts se sont limités uniquement à certains équipements.

Le personnel médical et infirmier de la polyclinique Atlas, faisant partie du groupe ODM (Oncologie et diagnostic du Maroc), a réagi très rapidement à cet incident. Le protocole d'urgence a en effet été activé et tous les patients de l'établissement ont été transférés vers d'autres unités médicales appartenant au groupe, où ils sont à présent pris en charge.

Une enquête est en cours pour révéler les causes et les circonstances de cet incendie, dû probablement à un court-circuit électrique.

Comme a pu le constater une équipe dépêchée sur place par Le360, la protection civile, la police et les autorités locales se sont déplacées et ont encerclé les lieux, afin de faciliter l'évacuation des patients de la clinique.