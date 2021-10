© Copyright : MAP

La cadence d'administration de la première dose d'un vaccin anti-Covid-19 ralentit depuis quelques jours. Hier, mercredi 13 octobre 2021, uniquement 30.949 personnes ont été déclarées primovaccinées. Toutefois, le cumul, depuis le démarrage de la campagne de vaccination, s'élève à 23.142.290.

Pour pouvoir arriver à l’immunité collective et réduire, par conséquent, le risque de transmission du coronavirus, il faudrait vacciner au moins 30 millions de Marocains.

Jusqu’à présent, seulement 23.142.290 personnes ont reçu leur première dose d'un vaccin anti-Covid-19 (77,14% de la cible). Il faudra donc encore vacciner plus de 6,8 millions de personnes supplémentaires pour atteindre l’objectif fixé par les autorités sanitaires, a indiqué le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique en charge de l'opération de vaccination, dans une déclaration pour Le360.

Le Dr Saïd Afif, qui est également le président d'InfoVac, plateforme d'experts délivrant des informations validées sur les vaccins et la vaccination, souligne, par ailleurs, que tous les indicateurs épidémiologiques sont au vert.

"Le R 0 , qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble de celles testées, a atteint 0,8 cette semaine. Ce taux de reproduction, qui reste inférieur à 1, signifie que l’agent pathogène infectera moins d’une personne en moyenne par cas. S’agissant du taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble de celles testées, il a également poursuivi sa décrue. Cet indicateur clé, qui s'élevait auparavant à 25%, a atteint 4,5% cette semaine", a-t-il expliqué.

"Quant au taux d’occupation de lits de réanimation, il s’élève désormais à 8,7%. Pour ce qui est du taux de guérison, il est de 97,8%, contre 90,4% dans le monde. Le taux de létalité se chiffre, quant à lui, à 1,5% alors qu’il est de 2% dans le monde", a détaillé le Dr Saïd Afif.

Le président de la Fédération nationale de la santé lance donc un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, tout en appelant l’ensemble de la population à respecter les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour limiter la transmission du virus.

Pour mémoire, le Maroc a reçu, entre le 25 janvier et le 14 octobre 2021, plus de 61,63 millions de doses de vaccins anti-Covid-19. Des doses de différents laboratoires internationaux puisque le Royaume a autorisé quatre types de vaccins: le chinois Sinopharm, le suédo-britannique AstraZeneca, l’américain Johnson & Johnson et l’américo-allemand Pfizer-BioNTech.

Avec 44,06 millions de doses administrées, au mercredi 14 octobre 2021 à 16h00, le Maroc dispose encore d’un stock confortable de plus de 17,56 millions de doses.