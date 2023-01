© Copyright : DR

Selon le récent classement établi par le cabinet britannique Henley & Partners, le passeport marocain se positionne au 80ᵉ rang mondial, offrant la possibilité à ses titulaires de voyager dans 65 pays.

Le passeport marocain s’est vu attribuer la 80e place sur 199 pays, dans le classement du Passeport Index Q1 du cabinet britannique Henley & Partners, référence mondiale dans l’évaluation et le classement des documents de voyage. Actuellement, les citoyens marocains peuvent visiter avec leur passeport et sans visa pas moins de 65 pays. Le Maroc occupe le même rang que le Ghana et Cuba.

Sur la base des données de l’Association du transport aérien international (IATA), organisation commerciale internationale de sociétés de transport aérien, le cabinet britannique Henley & Partners, spécialisé dans le conseil en citoyenneté et résidence mondiale à l’international, a rendu public son classement actualisé des documents de voyage.

Au Maghreb, le Maroc arrive en deuxième position après la Tunisie, qui se classe à la 76e place avec un total de 70 pays accessibles sans visa. La Mauritanie, quant à elle, se classe 85e (59 pays sans visa), devant l’Algérie qui arrive à la 90e place (53 pays sans visa).

A l’échelle internationale, le passeport japonais se positionne en tête et permet à ses citoyens de se rendre dans 193 destinations différentes sans avoir besoin de visa. Viennent ensuite Singapour et la Corée du Sud qui se partagent la 2e place avec 192 destinations.

Au classement des passeports les plus puissants en 2023, le passeport marocain progresse de 2 places par rapport au classement précédent de 2022 (82e) et gagne même 5 places par rapport à 2021 (85e), mais ne retrouve pas encore, en revanche, les 4 places perdues par rapport au ranking établi en 2020 (76e).