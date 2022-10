© Copyright : DR

Le HCP vient de diffuser une note sur la tendance et les niveaux de l’écart d’âge entre les époux, à l’occasion de la Journée nationale de la femme. Statut d’activité, niveau d’instruction de l’épouse… Aperçu chiffré et explications.

A l’occasion de la Journée nationale de la Femme, célébrée chaque année le 10 octobre, le Haut-commissariat au plan (HCP) a publié une note sur la tendance et les niveaux de l’écart d’âge entre époux, ainsi qu’un essai d’explication de cette question.

Selon le HCP, la moitié des couples avaient une différence d’âge de plus de 6 ans en 2004 et de plus de 7 ans en 2011 et 2018. Quant à l’écart d’âge moyen, il est passé de 7,2 ans en 2004 à 7,7 ans en 2011, puis à 7,9 ans en 2018.

Les couples vivant en milieu urbain ont un écart d’âge moyen d’environ 7,4 ans en 2004, 7,9 ans en 2011 et 8,1 ans en 2018. Les couples vivant en milieu rural ont des écarts d’âge moyens inférieurs de 0,4 an par rapport aux couples urbains et ce, pour les trois années d’enquête.

Le Haut-commissariat au plan explique que cette augmentation de l’écart d’âge moyen résulte de la diminution de la part des femmes mariées avec des hommes plus jeunes ou de même âge et de l’augmentation de la part des femmes mariées avec des hommes plus âgés. D’après le HCP, les niveaux des écarts d’âge observés entre les époux peuvent être une réponse aux préférences des partenaires en matière d’âge.

Le statut de l’activité des femmes influence la différence d’âge. Il ressort ainsi de cette note du HCP que l’écart d’âge dans les couples dont l’épouse ne travaille pas s’élève à 8,1 ans en moyenne, contre 6,6 ans dans les couples où la femme occupe une activité professionnelle.

Les femmes instruites et actives occupées sont plus enclines à se marier avec des hommes d’un âge proche du leur. Cela trouve en partie son explication dans le fait que les femmes qui ont intégré les universités ou les écoles supérieures ont de grandes chances de rencontrer des hommes d’âge similaire ou proche au cours de leurs années d’étude.

De plus, elles sont plus susceptibles de décrocher des emplois rémunérés qui leur assurent une autonomie financière et diminue par conséquent l’attractivité des hommes ayant un statut économique supérieur, fréquemment plus âgés, toujours selon le Haut-commissariat au plan.

L’écart d’âge entre les époux varie aussi en fonction de l’âge d’entrée des femmes en première union. Celui-ci enregistre une valeur de 5,7 ans pour les femmes ayant contracté leur mariage entre 25 et 34 ans, alors qu’il s’élève à 8,9 ans pour celles ayant contracté leur mariage entre 18 et 19 ans. Quant aux femmes mariées avant l’âge de 18 ans, l’écart d’âge enregistré pour ce groupe est d'en moyenne de 10 ans.