La cellule de veille et de prévention contre le harcèlement sexuel, mise en place par l’Université Moulay Ismail de Meknès, a tenu jeudi sa deuxième réunion qui a été consacrée à l'élaboration de sa stratégie et de sa charte de travail.

La cellule de veille et de prévention contre le harcèlement sexuel, mise en place par l’Université Moulay Ismail de Meknès, a tenu, jeudi 6 janvier 2022, sa deuxième réunion qui a été consacrée à l'élaboration de sa stratégie et de sa charte de travail.

Approchée par Le360, Houda Belmaki, enseignante-chercheure à l'Université Moulay Ismail, et membre de cette cellule de veille et de prévention contre le harcèlement sexuel, a souligné que son université était parmi les premiers établissements d’enseignement supérieur à mettre en place une cellule conçue pour être un véritable lieu d'écoute, d'orientation et d'accompagnement des victimes ou des témoins d'actes de harcèlement sexuel et de violences sexistes.

Elle a également expliqué que cette cellule de veille s'engage à répondre concrètement aux situations dont elle est saisie et à agir pour prévenir et dissuader tout comportement abusif.

Cette membre de la cellule de veille a aussi noté que toute personne membre de la communauté universitaire victime de harcèlement sexuel ou de violences sexistes peut désormais bénéficier d'une assistance à travers un numéro vert et une adresse mail.

De son côté, Bouchra Benbli, enseignante-chercheure à l'Université Moulay Ismail, et membre de cette cellule de veille et de prévention contre le harcèlement sexuel, a ajouté que cette cellule se compose d'un groupe de professeures qui représentent diverses institutions affiliées à l'Université Moulay Ismail.

Elle a également noté que les membres de cette cellule vont sensibiliser les étudiantes à la gravité du phénomène de harcèlement sexuel en les écoutant et en recevant leurs plaintes, en plus de leur apporter un soutien moral.