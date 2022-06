Hajj 1443: le paiement des frais pour les premiers inscrits sur les listes d'attente fixé du 6 au 8 juin

Prière d'Al Ichaa à La Mecque, lieu saint de l'islam, lors du pèlerinage de l'année 1440 hégirienne.

© Copyright : DR

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce avoir ouvert le paiement des frais du Hajj pour les premiers inscrits sur les listes d'attente au titre du tirage au sort 2019 et qui remplissent les conditions précédemment annoncées les 6, 7 et 8 juin 2022.