Cérémonie en l'honneur de 40 pèlerins marocains, qui doivent se rendre pour les rites du Hajj 1443 à La Mecque et à Médine, le 23 juin 2022, à Dakhla.

Une cérémonie a été organisée, jeudi 23 juin, en l'honneur des 40 pèlerins issus de la province d’Oued Eddahab, dont 17 femmes, devant se rendre dans les Lieux Saints de l'Islam pour l'accomplissement du rite du pèlerinage au titre de l'année 1443 de l'hégire.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Ismail Haykal, a souligné la Haute et bienveillante sollicitude dont le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, entourait les pèlerins marocains, qui sont des ambassadeurs du Royaume dans l'incarnation des valeurs nobles.

Haykal a également appelé les pèlerins à faire preuve de solidarité et d’entraide, tout en les exhortant à respecter les directives du pays d'accueil aussi bien sur les plans religieux et spirituel que sanitaire.

Pour sa part, le délégué régional du ministère des Habous et des Affaires islamiques, Abdelkader El Alioui, a indiqué que les pèlerins ont bénéficié de sessions de formation pour une durée d’un mois visant à leur initier les piliers du hajj et ses obligations, en coordination avec le Conseil local des oulémas.

De son côté, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale d’Oued-Eddahab, Issam Ahdi a indiqué que tous les pèlerins avaient subi des examens médicaux et effectué des analyses prouvant leur capacité physique et mentale à accomplir les rituels du Hajj dans de meilleures conditions.

Les pèlerins de la province d’Oued Eddahab ont également bénéficié de séances de sensibilisation et des conseils médicaux, afin d'éviter la transmission de toutes sortes de maladies ou d'épidémies.

Cette cérémonie à laquelle a notamment pris part le président du Conseil local des Ouléma de la province d’Oued Eddahab, Mohamed Salem Al Jilani, a été marquée par la remise des passeports et des documents nécessaires pour l’accomplissement du hajj par les pèlerins.