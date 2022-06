© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message aux pèlerins marocains devant se rendre dans les Lieux Saints de l'Islam pour cette année 1443 de l'Hégire.

Voici le texte du message royal, dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, à l'occasion du départ du premier contingent des pèlerins, ce lundi 20 juin 2022 de l'aéroport de Rabat-Salé.

«Louange à Dieu.

Paix et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Nos pèlerins bénis,

Que Dieu vous protège et vous garde,

Assalamou alaikoum wa rahmatollahi wa barakatouh,

Conformément à la tradition louable qui a toujours été la Nôtre en qualité d'Amir Al-Mouminine, Protecteur de la Foi et de la communauté des Croyants et Garant de la sacralité et de la solennité du Dogme religieux, il Nous plait, comme à chaque saison de pèlerinage, de vous adresser ce Message, et à travers-vous, à tous les pèlerins marocains, hommes et femmes, pour vous féliciter d’être sur le point de parachever l’accomplissement des cinq obligations canoniques de l’Islam par le pèlerinage que vous vous apprêtez à effectuer. Nos prières vous accompagnent pour que vous restiez sains et saufs à l’aller comme au retour, et afin que soit exaucé votre souhait d’accéder au Pardon du Seigneur et d’être largement rétribués pour vos efforts.

Nous rendons grâce au Seigneur que cette pandémie mondiale ait pris fin et que nous ayons pu reprendre progressivement le cours normal de nos activités sociales et de nos pratiques cultuelles, dans le strict respect des gestes barrières et des consignes sanitaires.

Une chose est sûre : Nous vous adressons ce Message pour vous donner Nos orientations quant à la manière dont vous devez vous acquitter de l’une des obligations cardinales de l’Islam, en réponse à l’injonction divine : «Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Ils y viennent pour être témoins des avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d’Allah pendant des jours déterminés». Tâchez, donc, que Dieu vous garde, d’observer les règles de ce dogme en vous conformant aux devoirs, canons rituels, traditions y afférents et en vous gardant de tomber dans les interdits.

Ainsi, vous devez, au premier chef, faire preuve de piété, en vous engageant sincèrement et de bonne foi à vous acquitter du pèlerinage dans son ensemble, en gardant à l’esprit que vous êtes en présence du Seigneur et entre Ses mains. Une crainte révérencielle, un recueillement intense et un profond désir de repentance doivent inspirer vos faits et gestes et vous prémunir contre tout égocentrisme et toute affectation. Montrez une moralité exemplaire lors de ce rassemblement grandiose auquel affluent des musulmans du monde entier pour affirmer deux vérités majeures qui sont au fondement de l’Islam :

La première vérité réside dans la proclamation de la foi en l’Unicité de Dieu le Très-Haut, foi qui doit être attestée par l’acte et la parole. De fait, la croyance monothéiste doit être illustrée à toutes les étapes du pèlerinage, à travers l’adoption de la posture de l’Ihram (entrée solennelle dans l’univers sacré du Hajj), Attahlil (invocation de l’unicité de Dieu selon la formule rituelle : laa ilaha ila Lah), Attakbir (la proclamation que Dieu est GRAND) et l’imploration du Pardon de Dieu.

La seconde vérité est l’attachement indéfectible à la Loi de Dieu qui unit l’ensemble des musulmans, indépendamment de leurs racines, de leurs langues, de leurs races, de leurs provenances. Ils témoignent ainsi de l’esprit unitaire et égalitaire qui les anime et affirment leur rejet des velléités d’extrémisme, d’antagonisme et d’ostentation.

L’adoption de la posture de l’Ihram commande de se dépouiller de toute mondanité et de se consacrer entièrement à la célébration de la grandeur et de l’unicité de Dieu. Elle atteste de la volonté du pèlerin de se désarrimer de toute occupation terrestre, de se sublimer moralement, de transcender les bas instincts et les trivialités de la vie, de s’interdire toute attitude conflictuelle susceptible de lui faire commettre l’interdit.

Point culminant de la pratique cultuelle de toute une vie, le pèlerinage est le culte qui recouvre toutes les finalités ultimes de la religion musulmane, en l’occurrence la sollicitation sincère et exclusive de Dieu en tant qu’unique recours, l’administration de la preuve que les musulmans sont tous unis et égaux, la manifestation du lien fusionnel qui unit émotionnellement les peuples de confession musulmane, à toutes les étapes du déroulement du pèlerinage : les circumambulations autour de la Kaaba, les allers et venues entre Safa et Marwa, la Station au mont Arafat. Pour accomplir ces rites, les fidèles doivent faire preuve du plus grand recueillement, manifester ostensiblement leur soumission à la volonté du Seigneur et se remémorer le jour du jugement dernier où ils devront Lui rendre compte de leurs actes.

Rappelez-vous que l’exercice de ces cultes, côte à côte avec un si grand nombre de pèlerins, vous commande de vous armer de patience, de retenue, d’endurance et de vous défendre tout ce qui peut entacher la sacralité du rite du pèlerinage, comme le prescrit la parole de Dieu : «Le pèlerinage a lieu à des mois connus. Si l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô vous qui êtes doués d’intelligence».

Veillez donc, que Dieu vous garde, à accomplir ce rite sublime dans les formes requises et consacrez tout votre temps à l’invocation de Dieu et à l’imploration de Son pardon, plus particulièrement quand vous êtes debout sur le mont Arafat, point d’orgue du Hajj. C’est ainsi que vous accéderez à la plus généreuse des récompenses, comme indiqué dans le Hadith du Prophète, prière et salut sur lui : «Il n’est d’autre récompense pour rétribuer un pèlerinage agréé que le Paradis».

Nos pèlerins bénis,

Nous avons donné Nos instructions à Notre ministre des Habous et des Affaires islamiques pour qu'il veille en permanence à déployer tous les moyens de prise en charge et à vous assurer toutes les conditions de confort, de sorte que vous puissiez accomplir vos rites de manière exemplaire. Pour cela, outre un accompagnement à chaque étape du pèlerinage, vous bénéficierez aussi d'un encadrement intégré et efficient sur les plans religieux, administratif et médical.

Il vous appartient de coopérer avec le personnel mandaté à cet effet pour satisfaire ces exigences, en se conformant aux consignes et aux mesures prises lors de vos déplacements, en faisant preuve de discipline en tout temps et en toute circonstance.

Nous vous invitons également à respecter les mesures et les dispositions adoptées par les autorités du Royaume d’Arabie Saoudite en vue de l’organisation de cette saison sacrée du Hajj, sur ordre Royal de Notre Illustre Frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz, que Dieu le garde, qui ne ménage aucun effort pour être au service des hôtes du Seigneur. Puisse le Très-Haut le rétribuer de fort belle manière, lui accorder bonne santé et longue vie.

Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler également le devoir qui vous incombe, pendant que vous séjournez dans les Lieux-saints lors de ce rassemblement grandiose regroupant des musulmans de toutes les contrées, de représenter comme il se doit votre pays, le Maroc, en donnant de lui une image honorable et conforme à l’adhésion forte de son peuple aux valeurs de tolérance et de modération, à son attachement à l’unité doctrinale et au principe du juste milieu, à son rejet de toute velléité d’extrémisme.

Nous vous exhortons également à mettre en évidence Notre souci constant, depuis que le Tout-Puissant Nous a confié la charge de la direction de Notre peuple fidèle, d’ériger cet idéal en un modèle à suivre dans l'incarnation de l'Islam sunnite du juste milieu, s'inspirant ainsi de la parole de Dieu : «Aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins pour les gens».

Ce témoignage qui incombe à la communauté des musulmans ne peut être réalisé que par l’attachement au principe du juste milieu et le rejet de tout extrémisme et radicalisme. Soyez donc, honorables pèlerins, des ambassadeurs de votre pays dans l'incarnation de ces nobles valeurs, fidèles en cela à votre identité culturelle et à votre unité nationale et doctrinale.

Nos pèlerins bénis,

Lors de votre séjour aux Lieux-Saints, votre désir le plus ardent sera sans doute celui de se rendre notamment à la Sainte Mosquée du Prophète pour vous recueillir sur la tombe immaculée du plus illustre parmi les hommes, Notre aïeul le Prophète, prière et paix soient sur Lui. C’est un moment d'intense recueillement empli d'émotion qui offre l'opportunité d'élever avec déférence et dévotion des prières à Sa mémoire.

En priant pour vous-mêmes et pour vos proches en ce lieu solennel, de même que dans les autres lieux saints, singulièrement au mont Arafat où les prières sincères sont exaucées, n'oubliez pas de prier pour votre Roi qui veille sur votre sécurité et sur la préservation de l'unité de votre nation, implorant le Très-Haut de Nous assister et de guider Nos pas sur la voie du développement du Maroc et pour le bonheur et l’essor de son peuple.

Priez aussi pour qu'Il Nous comble en la personne de Notre Prince Héritier, S.A.R. le Prince Moulay El Hassan, ainsi que l'ensemble des membres de Notre illustre Famille Royale, et qu'Il accorde Son infinie miséricorde à Notre vénéré Grand-Père et à Notre Auguste Père, S.M. le Roi Mohammed V et S.M. le Roi Hassan II, que Dieu ait Leurs âmes en rétribution des œuvres qu'ils ont accomplies pour le Maroc en faveur de la liberté, de l'indépendance et d’une renaissance dans tous les domaines.

En conclusion, Nous réitérons Nos prières pour que le Tout-Puissant agrée votre pèlerinage et rétribue amplement vos actions, en exauçant vos vœux et prières élevés lors de l'accomplissement de cette obligation éminemment religieuse, pour jouir in fine des bienfaits dans le monde ici-bas et dans l'au-delà et de retourner à votre patrie sains et saufs et amplement récompensés. Il a le pouvoir de faire prévaloir Sa volonté et d'exaucer les vœux.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouhou».