Brahim Saadoun, l'étudiant marocain condamné à mort par un tribunal de Donetsk et libéré mercredi 21 septembre 2022, est arrivé, ce samedi 24 septembre 2022, à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca en provenance d’Arabie saoudite, là où il a été transféré dans le cadre d’un échange entre Moscou et Kiev.

Brahim Saadoun, l'étudiant marocain condamné à mort par la Cour suprême de Donetsk, entité non reconnue par l'ONU, sous l’accusation de «mercenariat» pour avoir combattu aux côtés de l’armée ukrainienne, est arrivé, ce samedi 24 septembre 2022, à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca. A l'heure où nous mettons en ligne cet article, Brahim Saadoun n'est pas encore sorti de l'aéroport. Plusieurs journalistes l'attendent aux portes du terminal 2.

Le père de Brahim Saadoun, avait, rappelons-le, exprimé sa gratitude au roi Mohammed VI, qui a suivi de près la situation jusqu’à son heureuse issue.

«A la maison, c’est la fête, et nous ne serons jamais assez reconnaissant vis-à-vis des autorités saoudiennes et du prince héritier Mohammed ben Salmane qui sont intervenus pour rendre possible cette libération. La gratitude de toute notre famille va surtout à Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui nous a entourés de sa sollicitude, a suivi de près la situation de Brahim et est personnellement intervenu pour que notre enfant soit de retour parmi nous. Toute la nuit durant, nos prières sont allées au Souverain, que Dieu lui accorde longue vie, ainsi qu'à sa famille», avait témoigné Tahar Saadoun, dans une déclaration pour Le360.

La libération de son fils, Brahim, est pour lui la démonstration de la grandeur du Maroc et de son Roi. «Un pays dont la diplomatie travaille avec discrétion et efficacité, sous la férule d'un Roi qui veille sur chacun de ses enfants», nous avait-il confié. Cette issue heureuse, avait-il ajouté, en dit également long sur les relations privilégiées, «que rien ne saurait entamer», existant entre le Maroc et l’Arabie saoudite en général, et entre Amir Al-Mouminine et le Serviteur des Lieux Saints en particulier.

Dans un communiqué diffusé mercredi 21 septembre, le ministère saoudien des Affaires étrangères avait annoncé la libération de dix prisonniers de cinq nationalités différentes, dont Brahim Saadoun, grâce à la médiation du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Brahim Saadoun a été condamné à la peine de mort, le 9 juin 2022, à Donetsk. «La Cour suprême de la République populaire de Donetsk a condamné à mort les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun, accusés d'avoir participé aux combats comme mercenaires», avait indiqué l'agence de presse officielle russe TASS.

Après un cursus primaire à Agadir, il avait poursuivi sa scolarité à Casablanca. Baccalauréat en poche en 2018, l’étudiant avait alors décidé de poursuivre ses études dans un premier temps en Russie, avant que ses recherches ne le mènent de l’autre côté de la frontière.