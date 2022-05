© Copyright: Said Kadry/ Le360

Un homme et une femme sont décédés dans un grave accident de la circulation survenu ce vendredi matin, 6 mai 2022, dans un tunnel souterrain à Beni Makada, l'un des quatre des arrondissements de la ville de Tanger, ont annoncé les autorités locales. Le véhicule a pris feu, après s'être renversé, provoquant le décès des deux personnes à bord.

Tragique accident, ce vendredi matin, 6 mai 2022, dans le tunnel de Beni Makada, à Tanger. Un jeune conducteur accompagné d’une femme sont décédés dans la voiture dans laquelle ils se trouvaient.

Le véhicule a immédiatement pris feu après s’être renversé au milieu du tunnel, après avoir heurté un poteau électrique.

Des agents de la protection civile de Tanger et de la police scientifique, ainsi que des éléments de la Sûreté nationale, et des pompiers, se sont aussitôt rendus dans les lieux de cet accident pour évacuer les corps calcinés des deux victimes, qui ont été transférés à la morgue de l’hôpital Duc de Tovar.

Une enquête a débuté afin de déterminer les causes de ce tragique accident. Selon de premiers éléments, la principale cause serait un excès de vitesse, au cours d'une course entre véhicules.