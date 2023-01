© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

Les travaux de neuf gares routières de nouvelle génération sont finalisés. Les études de réaménagement de six autres sont en cours, confirme le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Dans une réponse écrite à une question d’Abdennebi Aidoudi, député du parti du Mouvement populaire, le ministre de l’Intérieur a indiqué que les travaux de construction de neuf gares routières de nouvelle génération dans les villes de Rabat, Tanger, Marrakech, Taza, et Larache, Tiznit, Ouazzane, M'diq, Fnideq et Errachidia sont finalisés.

Il s’agit de la première phase du programme stratégique, élaboré dans le cadre de la convention-cadre conclue en 2019 entre les ministères de l’Economie et des Finances, de l’Equipement et de l'Eau, du Transport et de la Logistique et la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL). Cette convention a pour but d’améliorer les services publics offerts au niveau des gares routières, ajoute le ministère de l’Intérieur.

Pour accompagner la première étape de ce programme, le ministère a mobilisé une enveloppe de 44,15 millions de dirhams afin de financer le bureau d’études, les équipements logistiques ainsi que les travaux de réaménagement.

Les études pour le réaménagement de six autres gares routières sont lancées par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec les communes au niveau d’El Jadida, Tétouan, Jerada, Khénifra, Nador et Berkane.