Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, lance la rentrée des centres de formation professionnelle, mercredi 7 septembre 2022.

Quelque 662.754 stagiaires ont repris, mercredi 7 septembre 2022, le chemin des différents centres de formation professionnelle pour l’année 2022-2023. Le lancement officiel de cette rentrée a été donné par Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

La journée du 7 septembre a accueilli deux évènements: la reprise des cours dans les centres de formation professionnelle et l’inauguration, à Rabat, du nouveau Centre de formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables (CFMMER). Cette nouvelle structure, dotée d’une capacité de 528 places pédagogiques, dispense des formations dans neuf filières en relation avec le secteur de la maintenance et des énergies renouvelables.

Selon un communiqué, l’effectif total au Maroc atteindra 662.754 stagiaires pour le cursus 2022-2023, soit une augmentation de 2% comparativement à l’année précédente. Les établissements relevant de l’OFPPT comptent 408.000 places pédagogiques, 139.429 places sont disponibles dans les autres départements publics, 92.000 au niveau des établissements de la formation professionnelle privée, et 15.525 bénéficiaires suivent une formation par apprentissage qui se déroule dans les centres intra-entreprises et au sein des centres associatifs. Le nombre de stagiaires entamant la 1re année de formation avoisinera les 248.850 personnes.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que le secteur de la formation professionnelle sera renforcé cette année par «la création de 38 nouveaux établissements dont six Cités des métiers et des compétences (CMC) considérées comme des projets phares de la feuille de route du développement de la formation professionnelle présentée devant sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste, le 4 avril 2019».

La formation professionnelle sera encadrée par plus de 21.700 formateurs répartis à travers 2.223 établissements de formation (dont 737 établissements de formation publique, 1.380 établissements privés, 38 associations et 68 centres de formation par apprentissage intra-entreprise).

En outre, la formation professionnelle s’est renforcée par la création de 9 nouveaux internats, portant le nombre total de telles structures à 148, abritant plus de 22.500 bénéficiaires.

Le ministre a également visité l’Institut de formation aux métiers de l’industrie de l’automobile (IFMIA) à Kénitra, un établissement de nouvelle génération géré par les professionnels dans le but d’adapter davantage la formation aux exigences du marché du travail. Cet établissement dispose d’une capacité d’accueil de 2.500 stagiaires dans neuf filières de formation.

Le ministre a visité la Maison Familiale Rurale Bel Ksiri, dont la capacité d’accueil s’élève à 90 stagiaires et qui propose deux filières de formation dans le secteur de l’agriculture.

Cette visite a pris fin au centre de la formation par apprentissage intra-entreprise Fruit of the Loom qui dispose d’une capacité d’accueil avoisinant les 50 stagiaires. Il propose une filière de formation dans le secteur textile habillement.