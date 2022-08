Sekkouri veut du sang neuf dans les directions régionales et centrales de son département

Younes Sekkouri, ministre de l'Emploi.

© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a limogé tous les directeurs et délégués régionaux dans les secteurs de l’emploi et de la formation professionnelle pour cause d’incompétence. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le ministre de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, n’est pas du tout satisfait du niveau de compétence des directeurs et des cadres de son département. Et il l’a fait savoir, de manière radicale, en procédant à un limogeage collectif de tous les directeurs et délégués régionaux. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 4 août, qu’en prenant cette décision inédite, le ministre cherche à injecter un sang nouveau dans ce secteur. Pour ce faire, il a lancé un appel à candidature pour des postes à responsabilité dans toutes les directions régionales de l’emploi et de la formation professionnelle. L’initiative de Sekkouri est considérée par certains observateurs comme une exception, face à l’incapacité de nombreux ministres à opérer de tels changements. D'autres s’interrogent sur les véritables raisons qui ont motivé sa décision, tout en la liant à des audits qui auraient révélé une mauvaise gestion de certains dossiers dont le ministre voulait faire son fer de lance. Le tsunami des révocations risque de s’étendre à de hauts responsables, si l’on en croit certaines sources qui parlent d’un imminent limogeage du secrétaire général du département de la formation professionnelle. Un département que Sekkouri a hérité du ministère de l’Éducation nationale dans le cadre de la nouvelle structure du gouvernement d’Aziz Akhannouch.



Le quotidien Al Akhbar souligne que les changements opérés par Sekkouri ont également touché le secrétaire général de son ministère. C’est le directeur des ressources humaines, du budget et des affaires générales, Kamal Al Hachoumi, qui a été chargé d’assurer l’intérim en attendant la nomination d’un nouveau secrétaire général. Par ailleurs, le site du ministère a publié, mardi dernier, la liste des candidats aux postes vacants, après ce limogeage collectif. Il s’agit de 24 candidats qui devront passer l’entretien de sélection qui aura lieu mardi prochain, au siège du ministère. Les prétendants devront occuper des postes à la tête des directions régionales de Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Laâyoune.

Par Hassan Benadad