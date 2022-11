© Copyright : DR

Avec le «Positive impact» pour devise et une action axée sur l’art et la culture, l’entrepreneuriat et l’éducation, la Fondation Al Mada s’allie à Jadara Foundation, pour l’octroi de 50 bourses d’excellence aux bacheliers les plus méritants issus des régions les plus défavorisées.

Acteur social de référence, coordonnant l’ensemble des initiatives RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) du fonds Al Mada et de ses participations, la Fondation Al Mada s’engage en faveur de l’accès à l’enseignement supérieur des bacheliers les plus méritants dans le Royaume. Avec le «Positive impact» pour devise, et une action axée sur l’art et la culture, l’entrepreneuriat et l’éducation, la Fondation Al Mada s’allie à Jadara Foundation pour l’octroi de bourses d’excellence aux bacheliers les plus méritants, issues des régions les plus défavorisées.

L’initiative porte sur l’octroi de bourses d’excellence à 50 bacheliers, pour l'ensemble de la durée de leurs études supérieures. Elle s'étale sur les cinq années à venir. Marque de son ancrage territorial et de son engagement citoyen, la Fondation Al Mada a ciblé les zones d’opérations les plus défavorisées dans lesquelles trois participations du fonds Al Mada sont implantées: Managem, Nareva et Sotherma.

Les bourses sont ainsi attribuées à des bacheliers méritants, issus notamment des provinces de Taroudant, Zagora, Midelt, Tarfaya, Boujdour et Fès. Les bacheliers retenus justifient d’une moyenne générale au baccalauréat supérieure à 16/20.

Cette action a pu être instaurée grâce à un partenariat avec Jadara Foundation (l'ex-Fondation Marocaine de l’Etudiant), une association créée en 2001, reconnue d’utilité publique, dont le réseau, qui couvre les 12 régions administratives du Maroc, agit afin d'assurer l’accès à l’ascension sociale à tout jeune, en mobilisant ses partenaires pédagogiques, financiers ainsi que des mentors bénévoles.

S’agissant du programme des bourses, et en ce qui concerne cette rentrée scolaire 2022-2023, Jadara Foundation a organisé une journée d’intégration à l’hôtel Farah, le samedi 19 novembre. L’occasion pour les représentants de la Fondation Al Mada d’échanger avec les bacheliers sélectionnés pour cette première promotion (au nombre de 13), les encourager à persévérer sur la voie de la réussite, et mettre à leur disposition des outils, dont des ordinateurs, ainsi que des équipements à même de leur permettre de poursuivre leurs prochaines années d’études dans les meilleures conditions.

L’implication de la Fondation Al Mada dans cette opération s’inscrit dans la droite lignée de son engagement à une éducation de qualité pour tous au Maroc. Plusieurs actions ont à ce titre été développées dans le cadre d’une logique de partenariat avec Injaz Al Maghrib, une association reconnue d’utilité publique, créée en 2007 sous l’impulsion d’Al Mada. Injaz Al Maghrib mène de nombreux programmes d’éducation destinés aux jeunes. Sa finalité est de stimuler l’esprit d’initiative et le goût de l’entrepreneuriat, en étroite collaboration avec le monde de l’entreprise.

La Fondation Al Mada agit aussi directement aux côtés des participations du fonds Al Mada, via des programmes dédiés, comme «Grandes Ecoles pour tous», mené avec le groupe Attijariwafa bank, ou encore e-madrassati, initié avec l’opérateur global Inwi.