Fès: une campagne médicale au profit des migrants en situation difficile

Les membres de l’Association des étudiants étrangers de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès ont apporté des soins médicaux aux migrants subsahariens se trouvant dans la ville, et ce, en partenariat avec l’association «Action urgence Fès-Meknès». Au total, 150 personnes ont bénéficié de consultations médicales et de soins gratuits.

Interrogée par Le360, Anayatoullah Said Abdillah, présidente de l’Association des étudiants étrangers de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès, a affirmé que cette initiative humanitaire avait pour objectif de venir en aide aux migrants qui se trouvent dans une situation difficile.

«Les actions de cette caravane médicale ont porté sur des consultations faisant appel à plusieurs spécialités comme la gynécologie, la dermatologie, ou encore la pédiatrie», a-t-elle détaillé, ajoutant que cette initiative a également bénéficié du soutien du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fès.

«Notre but est de prodiguer des consultations gratuites au profit des étrangers résidant à Fès pour leur faciliter l’accès à cette prise en charge gratuite», a indiqué, pour sa part, Naoual Mouhout, cheffe du service communication et coopération du CHU de Fès, ajoutant que des médicaments ont été distribués au profit des personnes nécessiteuses.