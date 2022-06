© Copyright : DR

Première de son genre à l’échelle nationale, la Biennale Académique ArtiSign est une manifestation biannuelle qui lance les jalons de nouveaux projets autour des dimensions patrimoniales, aussi bien matérielles qu’immatérielles et des émulations possibles entre celles-ci et le design dans ses différents aspects.

L’École d’Architecture, de Design et d’Urbanisme (EMADU) de l’Université Euromed de Fès donne le coup d’envoi de la première édition de la Biennale Académique ArtiSign. Un évènement qui se déroule au cœur de la médina de Fès, patrimoine mondial de l'Unesco, du jeudi 23 au dimanche 26 Juin, principalement sur le site historique de Lalla Yeddouna.

La biennale académique ArtiSign est un événement qui se veut académique, inclusif, éclectique et international impliquant des artisans, des designers, des étudiants, des universitaires et professionnels de renommée internationale, dans le but de créer une nouvelle synergie avec une vision holistique alliant le monde de l’Artisanat avec celui du Design tout en célébrant la diversité des modèles d’apprentissage.

Cet évènement fédérateur s’inscrit dans la vision Royale pour valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la ville de Fès, valoriser notre savoir-faire ancestral en en faisant un de nos leviers socio-économiques et rapprocher le monde académique du monde de l’artisanat pour innover et internationaliser le savoir et le savoir-faire marocains ainsi que le Made in Morocco.

Pour ce faire, une convention tripartite a été initiée par la Wilaya de Fès-Meknès fut signée entre l’UEMF, l’ADER-Fès et la Chambre de l’Artisanat Fès-Meknès dans le cadre du programme de requalification et de réhabilitation de la Médina de Fès, visant à promouvoir les savoirs et savoir-faire ancestraux ainsi que la valorisation du patrimoine artisanal marocain et la revitalisation des métiers traditionnels.

Cette biennale est aussi le résultat de la participation et l’étroite collaboration des artisans de la Fédération des Métiers de l’Artisanat de Lalla Yeddouna.

En préparation depuis plus d’une année, la biennale académique ArtiSign connait l’implication des partenaires privilégiés de l’EMADU: l’École d’Architecture et de Design DIA-UNIFI de Florence, l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris -ENSAD-, l’Université Portugaise d’Evora, l’Aga Khan Trust for Culture de Suisse, l’Académie Polonaise de Design Sztukai W Szczecinie, l’Association Kan Ya Makan, le CFQMA Centre de Formation et de Qualification aux Métiers de l’Artisanat de Fès, l’Institut Français de Fès, la Fédération des artisans de Lalla Yeddouna et des Designers de renommée internationale, entre autres.

Outre son rôle académique et socio-économique et son apport en matière de formation, d’entreprenariat et de recherche-innovation, l’Université Euromed de Fès contribue activement au développement de la région Fès-Meknès à travers la mise en œuvre de projets innovants et à forte valeur ajoutée. Elle se félicite de cette occasion pour rendre hommage à la tradition universitaire ancestrale de la ville iconique de Fès, où le savoir et le savoir-faire dialoguaient perpétuellement et s’inter-fertilisaient mutuellement, autrefois sur les nattes de l’Université d’Al Qaraouiyine.