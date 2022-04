A Fès, en ce période de ramadan, l'offre de chebakia et de khliî, est au rendez-vous sur les marchés.

L’offre en chebakia et khliî, est toujours aussi abondante dans les marchés de Fès. Ces deux produits, très prisés pendant le ramadan, sont indispensables à la table du ftour des Marocains. Tour d’horizon dans un marché de la capitale spirituelle.

Comme chaque année, les grossistes et les détaillants, se réjouissent de l’abondance de l’offre de la chebakia et du khliî, deux produits très prisés par les Marocains et fortement consommés pendant la période ramadanesque.

Plusieurs vendeurs, interrogés par Le360, ont expliqué que «la demande en chebakia et khliî a considérablement augmenté cette année par rapport aux années précédentes, du fait que durant les deux dernières années, plusieurs personnes préféraient préparer ces produits à la maison, et ceci à cause du Covid-19 qui les obligeait à rester enfermées».

«Pendant ces derniers jours du mois de chaâbane, les familles se précipitent pour acheter la chebakia et d’autres gâteaux, ainsi que le khliî qui est utilisé pour accompagner plusieurs plats», poursuivent-ils.

S’agissant des prix, les détaillants ont indiqué qu'ils ont augmenté de 3 à 6 dirhams, par rapport à l'annnée dernière. Ils justifient cette hausse par l’augmentation de certaines matières premières, telles que la farine ou l’huile, nécessaires à la préparation de ces aliments.