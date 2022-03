© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Certains vendeurs de Chebakia à Casablanca ont répercuté la hausse des prix de certains produits essentiels à la fabrication de ce gâteau très prisé pendant Ramadan sur son prix de vente. D'autres ont préféré maintenir les tarifs de l'année dernière. Reportage.

Le prix de la Chebakia a augmenté chez certains vendeurs. C’est ce qu’a constaté Le360 durant une tournée cette semaine dans un marché casablancais.

«L’année dernière, on vendait la Chebakia à 25 dirhams le kilo, mais cette année nous étions obligés de répercuter la hausse des prix des produits essentiels à la fabrication de ce gâteau, comme l’huile de table et les graines de sésame et d’anis, sur le prix de vente de la Chebakia, en la proposant à nos clients au prix de 28 ou 30 dirhams», confie un commerçant.

D’autres vendeurs ont préféré maintenir inchangés les prix de vente de la Chebakia. Et cela, malgré la hausse de certaines denrées alimentaires. «On ne peut pas augmenter les prix. Nos clients risquent de fuir», expliquent-ils.

La hausse des prix de vente de ce gâteau pousse certaines personnes à le préparer chez elles, à domicile. C’est ce que confie une cliente dans une déclaration pour Le360. «Au lieu d'acheter la Chebakia, il vaut mieux la confectionner chez soi. Cela revient moins cher. Les prix sont très élevés et beaucoup ne peuvent pas se permettre de débourser 30 ou 40 dirhams pour un kilo de Chebakia».