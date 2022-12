Les dégâts provoqués par les explosions et l'incendie d'un dépôt de gaz qui ont eu lieu à Mohammedia, jeudi 22 décembre 2022.

C'est une nuit de terreur qu'ont vécue les habitants d'une partie de la zone côtière appelée la Falaise à Mohammedia, avoisinant un dépôt de gaz où un énorme incendie s'est déclenché hier en fin d'après-midi. Si, heureusement, aucune victime n'est à déplorer, les dégâts matériels sont conséquents. Témoignages.

Les habitants de la Falaise, située à proximité du port et de la zone industrielle de Mohammedia, vivent au rythme d’un drame qui s'est produit hier, jeudi 22 décembre 2022. En effet, un incendie s’est déclenché dans un dépôt de stockage de gaz implanté dans ce périmètre.

C'est vers la fin de l’après-midi que les habitants de ce quartier ont commencé à sentir une forte odeur de gaz. Ayant présumé le danger imminent, ils ont immédiatement fui leurs logements chacun selon ses moyens et sa destination pour se mettre à l'abri. Et effectivement, quelques instants plus tard, le son d’une première explosion a retenti.

«Nous étions en famille quand soudainement on a senti une forte odeur de gaz. Quand nous avons regardé à l’extérieur, nous étions surpris par une sorte de brouillard dans l’air. Nous avons immédiatement pris la fuite vers la côte. Quelques instants plus tard, nous avons entendu le bruit d’une première explosion», raconte à Le360 un habitant du quartier. D’autres détonations ont suivi, alors que les flammes se propageaient et s’élevaient dans le ciel, rapporte-t-il encore.

Alors que les habitants ont tous pu se mettre en sécurité, les maisons et les voitures garées à proximité de l'incendie ont été complètement ou en partie détruites par les flammes. «Ma maison a été totalement détruite, tout comme les autres maisons ici. La voiture de mon frère a également été ravagée par le feu», déplore un riverain.

De même, une autre habitante a été choquée par l’ampleur des dégâts en rentrant, ce matin, dans le quartier avec sa mère. «Nous n’étions pas à la maison hier, et quand nous sommes arrivées, nous avons trouvé notre maison transformée en cendres. L’ensemble de la maison et le garage ont été détruits, il ne reste plus que la cuisine», témoigne-t-elle.

«Quatre autres maisons et deux voitures ont également été ravagées par le feu. Les dégâts sont énormes, mais heureusement tout le monde a pu s’échapper à temps et il n’y a pas eu de victimes», ajoute-t-elle.

D’après certains habitants, ce n'est pas la première fois qu’une fuite de gaz se produit. Plusieurs d'entre eux auraient déjà porté réclamation auprès des autorités locales pour une forte odeur de gaz propane émanant du dépôt en question. Une plainte aurait même été déposée, affirme notre premier interlocuteur. En vain, tient-il à préciser.

«Nous avons déposé une plainte durant le mois de Ramadan auprès des autorités. Des responsables se sont rendus sur place et ont inspecté les lieux. A leur tour, ils ont confirmé qu’il y avait une fuite de gaz, mais n’ont pas donné de suite à notre requête», ajoute le même riverain.

Rappelons qu’immédiatement après avoir été avisés de l'accident, les autorités locales et responsables de la sécurité, ainsi que les éléments de la Protection civile ont été dépêchés sur les lieux afin de prendre les mesures nécessaires pour maîtriser l’incendie. Les secouristes ont sécurisé la zone environnant le dépôt incendié et ont évacué les habitations voisines par précaution.

Grâce aux efforts des autorités locales et sécuritaires, ainsi que des services de la Protection civile, l’incendie qui s’était déclenché vers 18h00 a été maîtrisé à 20h30. Selon un communiqué des autorités locales de Mohammedia, cinq camions-citernes, d'une charge de huit tonnes chacun, ont été détruits par les flammes.