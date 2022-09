Lors d'une réunion entre les représentants des étudiants marocains de retour d'Ukraine et Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur.

© Copyright : Facebook

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a lancé la plateforme d'inscription aux concours d'accès aux universités privées, destinée aux étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire de retour d'Ukraine.

C'est dans un communiqué diffusé ce mardi 6 septembre 2022 que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation annonce l'ouverture des inscriptions aux concours d'accès aux universités privées pour les étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.

L’inscription se fait en deux étapes. En premier lieu, les candidats doivent se rendre sur une plateforme électronique, où ils peuvent exprimer leurs choix concernant les universités dans lesquelles ils souhaitent s’inscrire, et télécharger leur dossier. La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au 16 septembre 2022 inclus.

En second lieu, un dossier manuscrit doit être déposé dans l’un des centres dédiés à cet effet, et ce, en fonction de la branche. Il s’agit de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca pour la branche médecine, de l'Université internationale des sciences de la santé Al-Zahrawi à Rabat pour la branche pharmacie, et de l’Université internationale de Rabat pour la branche médecine dentaire.

Ce dossier doit contenir une fiche reprenant les choix des établissements dans lesquels les étudiants veulent continuer leurs études, une copie de la carte d'identité nationale, une copie du baccalauréat, les relevés des notes obtenues au cours des années d'études en Ukraine, une copie du certificat d'inscription pour l'année académique 2021-2022, une copie du dernier certificat de réussite obtenu, une preuve de résidence en Ukraine au moins jusqu'au premier semestre de l'année 2021-2022 et une déclaration sur l'honneur attestant que les informations fournies sont correctes.

Pour rappel, les concours d’intégration dans les facultés privées des étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire de retour d’Ukraine se tiendront le 24 septembre prochain. Quant aux inscriptions dans ces facultés, elles seront ouvertes du 27 au 30 septembre.