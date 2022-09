© Copyright : DR

La ville d’Essaouira a accueilli, dès jeudi dernier en soirée, plus de 2.000 pèlerins marocains de confession juive venus des quatre coins du monde pour prendre part à la Hiloula du Saint Rabbi Haïm Pinto.

Rendez-vous spirituel incontournable d'Essaouira, ce moussem religieux a été cette année plus que jamais, l’occasion de réunir dans une ambiance aussi conviviale que chaleureuse les membres de la communauté judéo-marocaine.

Après deux années d’absence due aux restrictions liées à la pandémie de la Covid-19, ils ont ainsi été plus de 2000, un nombre record, à retrouver vendredi 16 septembre le Maroc, leur pays d’origine, et la ville d’Essaouira pour y célébrer ensemble cet évènement religieux dédié à une personnalité emblématique du judaïsme marocain, au rayonnement national et international, qui a marqué de son vivant l’histoire d’Essaouira-Mogador et son héritage spirituel, religieux et philosophique.

Pour y prendre part, les pélerins en provenance d’Israël ont ainsi embarqué à bord du premier vol reliant leur pays à la ville d’Essaouira. Affrété par compagnie israélienne El Al, le premier avion à se poser à l'aéroport d'Essaouira, jeudi 15 septembre, a été reçu pour l’occasion avec un Water Salute.

La Hiloula a débuté par une cérémonie religieuse au cimetière de Rabbi Haïm Pinto, en présence du gouverneur de la province, Adil El Maliki, ainsi que des représentants des autorités locales, des chefs des services extérieurs, des élus locaux et d’autres personnalités.

A cette occasion, comme il en est de coutume dans les Hiloulas à travers le Royaume, la communauté juive a réitéré son attachement au Maroc, à son trône, à ses sacralités et ses constantes, en adressant notamment des prières pour le souverain et les membres de la famille royale puis, dans le cadre d’une cérémonie festive, en chantant des chants patriotes et populaires puisés dans le riche répertoire musical marocain.

Le Rabbin David Pinto, qui s’exprimait lors de cette cérémonie, n’a pas manqué de se féliciter de l’accueil chaleureux réservé aux membres de la communauté marocaine de confession juive, soulignant que «chacun de nous ici est un ambassadeur du Maroc à travers le monde», et mettant aussi en avant la dynamique de développement soutenu que connaît le Royaume, sous la conduite du Roi Mohammed VI.