© Copyright : k

VidéoTrois jeunes Marocains ont été récompensés à Rabat pour des projets innovants mis au point dans le cadre de la 2e édition d’un programme entrepreneurial placé sous l’égide de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté - Maroc, jeudi 8 décembre 2022.

Placé sous le nom d’Ibda3 Lab (création), ce programme a permis notamment à ces trois jeunes de Salé, de Tata et d’Agadir de concrétiser leurs idées au terme d’un accompagnement ayant nécessité six mois de travail, selon cette ONG allemande présente au Maroc.

Selon les organisateurs, ce programme de soutien constitue, selon ces derniers, «une aubaine de porteurs d’idées ambitieux et créatifs qui souhaitent réaliser et rayonner leurs visions par le biais de projets sociaux».

Le premier prix a été remporté par Imane El Azizi grâce à sa création de «Glulow». Il s’agit d’un projet qui répond aux besoins des personnes atteintes de la maladie cœliaque. Imane El Azizi, elle-même atteinte de cette maladie, a réussi à produire et à commercialiser «une farine 100% sans gluten à bas prix par rapport à la concurrence».

Quant au 2e prix, il a été décerné à Said Farrami de Tata (sud) pour son projet en faveur des oasis. Selon les organisateurs, «le projet Bladi vise à recycler les déchets des palmiers, délaissés, afin de produire du fourrage et des engrais naturels moins chers par rapport aux concurrents et à une meilleure qualité», a-t-on ajouté.

Le 3e prix a été attribué à Hamid Bidouani d’Agadir pour la création de la start-up BidJobs. Celle-ci accompagne un nombre important de travailleurs à trouver facilement un travail en prenant en charge leurs formations, dans divers domaines très variés (agriculture, électronique…).

Présente au Maroc depuis 1969, la Fondation Friedrich Naumann assure des soutiens, via des programmes aux associations et partenaires marocains de la société civile contribuant au développement.