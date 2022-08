© Copyright : DR

Des universitaires parmi les postulants au poste de directeur de l’ENCG El Jadida contestent la légalité de la composition du comité de sélection désigné par le ministère de tutelle, sur proposition du président de l'université Chouaib Doukkali.

Suite à un appel à candidatures lancé en mars dernier, plusieurs professeurs universitaires ont exprimé leur souhait de briguer le poste de directeur de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) d’El Jadida.

Le samedi 23 juillet 2022, chaque candidat a été invité à présenter son projet devant un comité désigné par le ministère de tutelle, sur proposition du président de l'université Chouaib Doukkali.

Sur un total de 11 candidatures, le comité de sélection a finalement retenu 3 noms qui vont suivre la procédure encadrant la nomination aux emplois supérieurs. Le ministre de tutelle devra trancher et choisir la candidature qui sera soumise à l’approbation du conseil de gouvernement.

Seulement voilà, plusieurs candidats, remettant en cause la légalité de la composition du comité de sélection, ont décidé de saisir le ministère de tutelle pour contester les résultats qui placent le directeur sortant, A.S, en tête de liste des trois candidats présélectionnés.

«Le président du comité a co-publié plusieurs travaux scientifiques avec le candidat A.S, ce qui enfreint le principe d’égalité des chances et surtout les dispositions d’une circulaire datée du 27 mars 2019, qui incitait les présidents des universités à veiller à éviter tout lien scientifique ou familial entre les candidats aux postes de responsabilités et les membres des comités de sélection», nous confie un des cinq candidats contestataires qui réclament l’annulation des résultats du concours.

Ce dernier, dans sa lettre adressée au ministre de tutelle, évoque aussi la présence du président du comité de sélection dans bon nombre de commissions scientifiques présidées par le candidat-directeur sortant de l’ENCG d’El Jadida.

Contactée par Le360, une source au ministère de l’Enseignement supérieur tient à préciser que «si le lien familial est inacceptable, le lien scientifique est difficile à éviter car les chercheurs publient souvent ensemble».

S’agissant du cas précis de l’ENCG d’El Jadida, notre source assure que ce dossier «sera examiné de plus près par le ministre dès son retour de vacances».