© Copyright : DR

Kiosque360. La procédure du recrutement des professeurs universitaires sera revue en profondeur. Outre la maîtrise de langue, les compétences pédagogiques et la production scientifique, les candidats doivent répondre à d’autres critères plus rigoureux. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, est décidé à en finir avec deux décennies de gestion chaotique dans nos universités. Le ministre veut surtout mettre fin à des procédures de recrutement des enseignants universitaires contestées et qui ont montré leur limite.

Ainsi, écrit le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du jeudi 5 mai, le ministre entend mettre en place de nouvelles procédures pour le recrutement des enseignants universitaires et pour les concours d’accès à l’enseignement dans les universités marocaines. Désormais, une grille unifiée sera adoptée pour évaluer les dossiers des candidats à l’enseignement dans les établissements universitaires.

Entre autres mesures que le ministre s’apprête également à mettre en place, la publication des rapports d’évaluation et de sélection des dossiers des candidats. Le ministère compte aussi créer des commissions chargées du recrutement. Selon le quotidien, l’étude des dossiers des candidats sera dorénavant conditionnée par certains critères de base comme la maîtrise des langues, l’expérience pédagogique et la production scientifique, selon des critères précis et mondialement reconnus.

Des sources citées par le quotidien soutiennent que la nouvelle procédure qui sera instaurée pour le recrutement des enseignants est de nature à aboutir à un changement structurel basé sur des critères rigoureux et qui consacre le principe de la transparence et garantisse la crédibilité des concours de recrutement.

D’après le quotidien, le ministère a décidé de revoir les procédures de recrutement des enseignants universitaires suite aux nombreuses plaintes et rapports qui dénoncent les méthodes adoptées actuellement. Celles-ci, souligne Al Akhbar, ont encouragé indirectement le phénomène du plagiat, entre autres pratiques repréhensibles. Des situations de ce genre ont par ailleurs poussé les responsables des universités à annuler les concours de recrutement, comme c’est le cas dernièrement au niveau de l’Université Sidi Mohammed Benabdellah de Fès.

Notons que le ministre avait confirmé dernièrement qu’à partir de la prochaine rentrée universitaire, les conditions, critères et procédures de recrutement dans les établissements universitaires seront revus. «Et ce, en vue de les adapter aux exigences de la réforme universitaire. Des docteurs de renommée internationale seront recrutés, y compris les compétences et talents marocains à l’étranger, tout en utilisant de manière optimale les postes alloués aux docteurs de la fonction publique», a précisé le ministre.

Abdellatif Miraoui a également fait part de sa volonté de mettre en place une politique efficace d’emploi des enseignants universitaires, basée sur la capacité d’exercer les missions de formation et de développer la recherche scientifique de haut niveau.