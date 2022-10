© Copyright : MAP

Plus de 1,13 million d’étudiants sont inscrits dans les établissements universitaires publics pour l'année universitaire 2022-2023, soit une hausse de 6,49%, selon Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a annoncé hier, mardi 18 octobre 2022, que le nombre total des étudiants inscrits dans les établissements universitaires publics au titre de l'année universitaire 2022-2023 est en hausse de 6,49%.

Pour ce qui est des bacheliers, dont le nombre s’élève à 328.650, quelque 86% d’entre eux poursuivent leurs études dans les établissements à accès ouvert, au moment où 14% sont inscrits dans les établissements à accès limité.

Le ministre a ajouté que 20.000 nouveaux sièges ont permis d'augmenter la capacité d’accueil des universités, notamment dans l’Université Ibn Zohr d’Agadir (9.419), l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (4.968), l'Université Ibn Tofaïl de Kénitra (3.510), l’Université Moulay Ismaïl de Meknès (1.000), l’Université Hassan 1er de Settat (768) et l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda (160).

Le ministre a, par ailleurs, rappelé que la durée de la formation en médecine a été réduite à 6 ans. Il a aussi signalé que 7.052 nouveaux étudiants ont été inscrits dans les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire (publiques et privées).

Miraoui a, en outre, fait savoir qu’une licence en éducation a été lancée, en partenariat avec le ministère de l’Education, afin de former une nouvelle génération d'enseignants pour les cycles primaire et secondaire à l'horizon 2025. Ce programme permettra de passer de 9.000 étudiants actuellement à environ 50.000 étudiants dans les cinq prochaines années.

Le ministre a aussi souligné la création de trois nouvelles cités universitaires pour l’année universitaire actuelle, une publique et deux en partenariat avec le secteur privé, avec une augmentation estimée à 2.023 lits.

Il a également relevé que 224.956 candidatures ont été déposées sur la plateforme «Ma Bourse» pour bénéficier de la bourse d'études supérieures, et que le nombre de boursiers sera déterminé par décision conjointe avec le ministère de l'Economie et des Finances.

Quant à la promotion de la recherche scientifique et l'innovation, le ministre a expliqué qu’une série de mesures seront lancées au titre de l’année scolaire 2022-2023, notamment la formation d’une nouvelle génération de doctorants, la création de trois instituts nationaux de recherche thématique et l'accompagnement des porteurs de projets innovants, afin de répondre aux priorités nationales de développement dans les domaines liés à la santé, à l'eau et à l'Intelligence artificielle (IA).

Il s’agit aussi de la création de deux nouveaux pôles d'innovation, de la promotion de la culture scientifique, technologique et de l'innovation, et de la mobilisation des compétences marocaines à travers le monde.